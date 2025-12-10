Día Internacional de los Derechos Humanos: por qué se celebra el 10 de diciembre

Esta iniciativa dictaminó la “obligatoriedad” de proteger, promover y respetar los derechos humanos en el mundo. De esta manera, se creó un escrito en el cual se fundamentó la esencialidad de garantizar estos derechos, a través de 30 artículos y un preámbulo que proclama: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana [...] Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

En este documento, se abordan temáticas como la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas. Asimismo, se tratan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y el rol de los gobiernos a la hora de cumplir estos mismos. Asimismo, presta especial atención hacia ciertas problemáticas que sufren los individuos como la tortura, persecución, discriminación, esclavitud e inseguridad.