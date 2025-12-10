Día Internacional de los Derechos Humanos: por qué se celebra el 10 de diciembre
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas cambió para siempre la manera de tratar a la persona como individuo.
El Día de los Derechos Humanos se conmemora el 10 de diciembre, una fecha que busca difundir la importancia del cumplimiento, promoción y protección de estos derechos en el mundo. El día recuerda la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Se trata de un documento histórico, traducido a más de 500 idiomas, que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Siempre independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
En este sentido, fue clave el rol de Eleanor Roosevelt como Presidenta del Comité de Redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Primera Dama de los Estados Unidos de América entre 1933 y 1945, desempeñó un papel fundamental en un momento de crecientes tensiones entre el Oriente y Occidente. Pero no fue la única mujer en contribuir a esta gesta, también estuvo en la Asamblea Hansa Mehta, firme defensora de los derechos de la mujer en la India y responsable de cambiar la frase de “Todos los hombres nacen libres e iguales” por “Todos los seres humanos nacen libres e iguales”. ¿Otras participantes? También de la India, Lakshmi Menon; Minerva Bernardino, de la República Dominicana; la paquistaní Begum Shaista Ikramullah; la danesa Bodil Begtrup; la francesa Marie-Hélène Lefaucheux; y Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia.
Por qué se celebra el 10 de diciembre
La conmemoración surgió después de que el 10 de diciembre de 1948, en París, se llevara a cabo una Asamblea General de la ONU en la cual se emitió la Resolución 217 A (III) que estableció un consenso internacional común para todos los Estados miembros.
Esta iniciativa dictaminó la “obligatoriedad” de proteger, promover y respetar los derechos humanos en el mundo. De esta manera, se creó un escrito en el cual se fundamentó la esencialidad de garantizar estos derechos, a través de 30 artículos y un preámbulo que proclama: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana [...] Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
En este documento, se abordan temáticas como la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas. Asimismo, se tratan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y el rol de los gobiernos a la hora de cumplir estos mismos. Asimismo, presta especial atención hacia ciertas problemáticas que sufren los individuos como la tortura, persecución, discriminación, esclavitud e inseguridad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario