AUDIO: El mensaje que María Corina Machado envió a Oslo por el premio Nobel de la Paz

"Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto", sentenció.

Las claves de la elección de María Corina Machado para el Nobel de la Paz

El Comité Nobel decidió en octubre otorgarle a Machado la máxima distinción por la paz por sus esfuerzos en favor de “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que le otorgaron un tercer mandato a Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocieron los resultados.

La líder opositora sostiene que Maduro le “robó” las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Ante la ausencia de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no llegó a tiempo para la distinción en la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación deextremo peligro”, por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

La mujer dio un fuerte discurso, en el que acusó a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad: Edmundo González ganó con el sesenta y siete por ciento de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas .La dictadura respondió aplicando el terror. Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".