AUDIO: El mensaje que María Corina Machado envió a Oslo por el premio Nobel de la Paz
La referente opositora de Venezuela llegará más tarde a Oslo y el galardón es recibido por su hija."Es un premio para todos los venezolanos", dijo en un audio previo.
María Corina Machado no estuvo presente en la ceremonia donde sería galardonada con el Premio Nobel de La Paz y expresó en un mensaje de audio estar agradecida por “este inmenso reconocimiento”. Además destacó en paralelo el compromiso de muchas personas para garantizar su traslado a salvo a Oslo, Noruega. “Es un premio para todos los venezolanos”, ratificó.
“En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados y muy honrados”.
"Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", dice el mensaje dirigido a las autoridades del Instituto Nobel.
En otro fragmento del audio, Machado expresó que apenas llegue a Noruega “podrá abrazar a sus hijos”, a quienes -recordó- no ve desde hace dos años. “Podré abrazarlos a ellos y a tantos venezolanos, noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y pelea”, dijo.
"Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a tu ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas. Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto", sentenció.
Las claves de la elección de María Corina Machado para el Nobel de la Paz
- El Comité Nobel decidió en octubre otorgarle a Machado la máxima distinción por la paz por sus esfuerzos en favor de “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.
- Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que le otorgaron un tercer mandato a Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocieron los resultados.
- La líder opositora sostiene que Maduro le “robó” las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.
La hija de Corina Machado recibió el Nobel de la Paz y acusó a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad
Ante la ausencia de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no llegó a tiempo para la distinción en la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación deextremo peligro”, por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.
La mujer dio un fuerte discurso, en el que acusó a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad: Edmundo González ganó con el sesenta y siete por ciento de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas .La dictadura respondió aplicando el terror. Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".
