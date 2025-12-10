Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz en nombre de su madre
La dirigente opositora venezolana se encontraba en camino a Olso, pero no pudo llegar a tiempo. El premio lo recibió su hija, Ana Corina Sosa Machado.
La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, no pudo asistir este miércoles a la entrega del Premio Nobel de la Paz que se realizó en Oslo, Noruega. El galardón fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa Machado.
“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, expresó la joven al dar su discurso de agradecimiento.
Machado logró salir de Venezuela, donde se encontraba escondida, y estaba en viaje a Noruega, según ella misma informó. Se espera que la dirigente opositora a Nicolás Maduro arribe en las próximas horas.
Fue su hija la encargada de recibir el diploma y la medalla, así como también de leer un texto enviado por su madre. Allí, Corina Machado habló sobre lo vivido en “casi tres décadas de lucha contra una dictatura brutal” y aseguró: "Pronto el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí".
“He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, afirmó María Corina Machado en sus palabras.
“Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día”, expresó.
“El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”, afirmó.
El presidente del Comité del Nobel apuntó contra Maduro
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dedicó parte de su discurso a criticar a Nicolás Maduro y lo instó a renunciar a su cargo: “Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, dijo.
Por el contrario, Frydnes defendió a María Corina Machado de quienes la acusan de haber pedido la intervención de Estados Unidos. “La señora Machado ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela. Ha exhortado a la población a defender sus derechos por medios pacíficos y democráticos”, consideró el presidente del Comité.
“Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal”, lanzó.
