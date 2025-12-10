Macabro hallazgo en Núñez: encontraron maniatado y golpeado el cadáver de un jubilado en una casona

La joven comentó, además, que el jubilado no había sufrido robos con anterioridad, pero tenía mucho temor de que le usurparan la casa. “Él decía que la casa estaba declarada como Patrimonio de la Ciudad y no la podía vender al precio que la cotizaban, tampoco la podía reformar”, comentó en diálogo con la prensa.

Hasta el momento los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque investigan si se trató de un homicidio y en qué circunstancias se produjo la muerte. Según las primeras pericias, se estima que el hombre llevaba muerto más de 24 horas.

En el lugar trabajó personal de la de la Comisaría Vecinal 13D de la Policía de la Ciudad y médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes constataron el fallecimiento de la víctima.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Distrito Núñez-Saavedra, a cargo del fiscal José Campagnoli, bajo la carátula de “averiguación de homicidio” y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar cómo murió el hombre y si hubo participación de terceros. En la zona hay varias cámaras de seguridad que se van a analizar en las próximas horas.