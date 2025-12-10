Censura a C5N en Venezuela: periodistas del canal de noticias fueron deportados por el régimen de Nicolás Maduro
Nicolás Munafó, Adrián Salonia y Fabián Solís fueron demorados, les retuvieron los pasaportes y no les permitieron el ingreso al país.
El régimen de Nicolás Maduro deportó al equipo del canal de noticias C5N y no les permitió el ingreso a Venezuela. Los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís fueron demorados durante dos horas y les retuvieron los pasaportes.
La situación pudo conocerse gracias a una publicación de Salonia en su cuenta de la red social Instagram, donde contó con detalles cómo sucedieron los llamativos hechos: "Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo".
Acto seguido contó que luego de dos horas de espera y sin ningún tipo de explicación, los tres comunicadores fueron deportados de Venezuela.
“Finalmente la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión”, detalló.
"Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", cerró Salonia en su publicación.
Tras la situación de extrema tensión y censura, Munafó, Salonia y Solís recuperaron sus teléfonos celulares y fueron llevados en un avión a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde donde tuvieron que esperar otro vuelo para su regreso a Argentina.
Imágenes registradas en el Aeropuerto Internacional Viru Viru - Santa Cruz muestran el momento en el que las mismas autoridades venezolanas le entregaban los pasaportes directamente a las bolivianas, sin pasar por los periodistas.
Según ampliaron luego en C5N, los dos cronistas y el camarógrafo fueron sometidos a un duro interrogatorio mientras intentaban ingresar a Venezuela: le sacaron fotos a conversaciones que habían mantenido con colegas venezolanos, les preguntaron nombre y apellidos de todas las personas con las que habían hablado y los llegaron a tratar como delincuentes.
Ya desde el avión, Nicolás Munafó pudo expresarse sobre lo sucedido y contó: “Son las 11.17 en Bolivia, a la espera de volver a Buenos Aires. Hace prácticamente 24 horas que estamos viajando de un lado al otro”, relató.
“Llegamos alrededor de las 3 am a Caracas, no nos dejaron entrar, nos prohibieron el ingreso y desde ahí que no tenemos nuestros pasaportes con nosotros, los tuvo todo el tiempo Migraciones, lo mismo nuestras valijas, que todavía están en Venezuela”, contó.
Y agregó: “No sabemos el motivo por el cual no nos dejaron entrar. Nos tuvieron dos horas preguntándonos todo el tiempo a qué íbamos y con quién nos habíamos contactado”.
Según informó el periodista, desde Cancillería de Venezuela se comunicaron con ellos para indicarles que iban a investigar qué había sucedido y cuáles eran los motivos por los cuales les habían prohibido el ingreso a ese país.
