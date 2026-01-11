Donald Trump amenazó a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"

Las declaraciones se producen días después de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel reconociera el fallecimiento de más de 30 soldados cubanos murieron en Venezuela durante la intervención militar de Estados Unidos en Caracas con el objetivo de capturar a Maduro y su esposa. En el comunicado oficial, calificaron el ataque como "criminal" y destacaron que los combatientes fallecieron cumpliendo misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud del propio Estado venezolano.