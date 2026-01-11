Donald Trump amenazó a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero"
El presidente de los Estados Unidos sigue con su escalada belicista. Ahora le dio un ultimátum a Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al gobierno de Cuba, en la que anunció que la isla ya no recibirá más petróleo ni dinero provenientes de Venezuela y la instó a "llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde".
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que durante años Cuba pudo sostenerse gracias a "enormes cantidades de petróleo y dinero" enviados desde Venezuela a cambio de que La Habana brindara "servicios de seguridad" a los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. "¡Pero ya no más!", sentenció, remarcando que ese apoyo económico y energético ha dejado de fluir.
Y agregó: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", en lo que fue interpretado como un ultimátum dirigido a las autoridades cubanas.
Trump también argumentó que muchos de los cubanos que formaban parte de las misiones de seguridad en Venezuela murieron durante el reciente ataque estadounidense, y que ahora Caracas "ya no necesita protección de los matones y extorsionadores" que los mantenían vinculados. Según él, Venezuela ahora "cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo, para protegerla".
Las declaraciones se producen días después de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel reconociera el fallecimiento de más de 30 soldados cubanos murieron en Venezuela durante la intervención militar de Estados Unidos en Caracas con el objetivo de capturar a Maduro y su esposa. En el comunicado oficial, calificaron el ataque como "criminal" y destacaron que los combatientes fallecieron cumpliendo misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud del propio Estado venezolano.
La advertencia de Trump también llega en medio de un cambio estratégico en la región, tras la captura de Maduro, Estados Unidos reforzó su presencia y relaciones con gobiernos vecinos, mientras se intensifica el escrutinio sobre alianzas tradicionales como la de Cuba y Venezuela.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario