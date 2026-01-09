Estados Unidos respaldó la gestión de Javier Milei tras el pago de los U$S2.500 millones para el swap

Bessent subrayó que “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero'".

Mientras el Gobierno de los Estados Unidos todavía está en la ola post operación militar en Venezuela, Bessente agregó que "marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros".

scott bessent con milei en buenos aires

"En resumen, el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera", sentenció el funcionario del Tesoro.

"La comunidad internacional, incluyendo el FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", aseguró.

"El FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", sentenció el funcionario de Donald Trump, para quien "con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei".

"El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso”, afirmó el funcionario, con su convicción de “seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina".