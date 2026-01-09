Estados Unidos respaldó la gestión de Javier Milei tras el pago de los U$S2.500 millones para el swap
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, remarcó que "Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo".
Ya lo dijo Donald Trump en octubre de 2025, cuando se acercaban las elecciones legislativas en Argentina: "Si Javier Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina". Acto seguido, el Tesoro de los Estados Unidos le prestó al país U$S 2.500 millones para evitar la un dólar volátil y La Libertad Avanza ganó territorio en el Congreso de la Nación.
Esta semana el Gobierno de Javier Milei pagó los U$S 2.500 millones y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, remarcó que "el Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica".
Tras el pago de los U$S 2.500 millones para el swap para contener el precio del dólar en el período preelectoral, que no es el único vencimiento que Argentina tiene en enero, Bessent aseguró que el país "recuperó el acceso a los mercados financieros e implementó cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria".
De paso, el funcionario le tiró flores a la política del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Fortalecimiento Económico "está transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad".
En ese marco, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.
Bessent subrayó que “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero'".
Mientras el Gobierno de los Estados Unidos todavía está en la ola post operación militar en Venezuela, Bessente agregó que "marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros".
"En resumen, el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera", sentenció el funcionario del Tesoro.
"La comunidad internacional, incluyendo el FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio", aseguró.
"El FSE nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense", sentenció el funcionario de Donald Trump, para quien "con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei".
"El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso”, afirmó el funcionario, con su convicción de “seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina".
