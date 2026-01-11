Irán en crisis política: miles de muertos y detenidos tras semanas de protestas

Para frenar la organización social, el régimen ordenó el corte total del servicio de internet en todo el país. Mientras tanto, el presidente Masud Pezeshkian intentó bajar el tono del conflicto y pidió públicamente "la máxima moderación", además de llamar al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, responsabilizó a Estados Unidos y al propio Pahlavi por la crisis, asegurando que los problemas económicos de Irán son consecuencia de una "guerra económica y financiera a escala total" impulsada por Washington a través de sanciones "ilegales y crueles".

El propio Khamenei endureció su postura este viernes al declarar: "La República Islámica no cederá ante los saboteadores".

Desde el exilio, la reconocida abogada iraní y Premio Nobel de la Paz 2003, Shirin Ebadi, lanzó una grave advertencia: "La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones".

Con el país aislado digitalmente, las calles militarizadas y una población que no abandona las protestas, Irán se encamina hacia una crisis de consecuencias imprevisibles.