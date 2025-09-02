Rusia: murió delante de su hijo al caer desde una torre de 90 metros por sacarse una selfie
Elizaveta “Liza” Gushchina falleció al caer desde una plataforma de bungee jumping mientras intentaba tomarse una foto con su hijo de 23 años.
La celebración del cumpleaños número 45 de Elizaveta Gushchina, conocida como "Liza", terminó en una tragedia que nadie esperaba.
La experimentada saltadora de cuerda rusa murió al caer desde una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, mientras intentaba tomarse una selfie. El accidente ocurrió el 31 de agosto frente a su hijo de 23 años, Nikita, quien presenció cómo su madre perdía la vida.
La tragedia se desencadenó en una torre ubicada en Pavlovsk, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en un sitio que solía ser una caldera abandonada y que ahora es utilizado para saltos extremos. Se trata de un lugar donde los amantes del deporte en el país encontraron un sitio seguro para realizar este tipo de saltos, por lo que este hecho sorprendió a todos.
Antes de su trágico final, Liza estaba muy entusiasmada, riendo y exclamando “¡Vamos!”, antes de lanzarse al vacío y gritar de alegría durante su descenso cuidado. Las imágenes la mostraban balanceándose de la cuerda elástica apenas por encima del suelo en una zona llena de árboles y lejos de la ciudad. Tras su primer salto, salió completamente ilesa, sin embargo, la fatalidad la esperaba al regresar a la
La empresa 23block, responsable de la organización de los saltos en la torre, lamentó profundamente la muerte de Gushchina. En un comunicado recogido la compañía expresó: “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros”. La empresa destacó el impacto emocional que la pérdida ha tenido en su comunidad y subrayó la experiencia de la víctima en este tipo de actividades.
El lugar del accidente, una torre de una antigua caldera en Pavlovsk, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan emociones fuertes a través del salto de cuerda, una modalidad de deporte extremo que consiste en lanzarse desde grandes alturas sujetos a una cuerda elástica. Según la información promocional de la instalación, la actividad está dirigida a personas que buscan adrenalina, vuelos, recreación activa y la experiencia de la caída libre.
La fiscalía estatal rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gushchina. Las autoridades examinan si la empresa organizadora cumplió con la normativa vigente en la prestación de sus servicios, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades legales en el desarrollo de la actividad.
