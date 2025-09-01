El Gobierno de Javier Milei retirará a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Con el argumento de reducir la presencia y los gastos en las distintas agencias de las Naciones Unidas, el Gobierno se plegaría a decisiones que ya tomaron otros países como Estados Unidos o Israel.
El Gobierno de Javier Milei tendría decidido retirar a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, poniendo fin a un largo período de participación del país en el organismo.
La decisión responde a la política oficial de reducir la presencia y los gastos en las distintas agencias de las Naciones Unidas, según trascendió este lunes. Se conocen casi en simultáneo con un nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos, en una gira en la que sumará a su agenda oficial la visita a su expareja Fátima Florez en Las Vegas.
En concreto, Argentina no presentaría su candidatura para integrar el Consejo este año. La orden ya fue comunicada al representante del país ante la ONU, Francisco Tropepi, y se espera que llegue al representante en Ginebra, Carlos Foradori.
De acuerdo con Infobae, la decisión de no presentar la postulación de la Argentina se tomó meses atrás. Incluso, era una decisión que ya era desprendida de manera extraoficial por los mismos funcionarios del entorno presidencial.
Aunque hasta el momento el Gobierno no lo ha anunciado mediante vías oficiales, la información se conoció primero por un informe de Amnistía Internacional. “Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”, denunció la ONG.
La medida adoptada por la Casa Rosada se alinea con las decisiones que han tomado otros países, como Estados Unidos e Israel, bajo la dirección de sus respectivos líderes.
En este marco, el gobierno de Donald Trump, con el que la actual gestión argentina mantiene una estrecha relación, también se retiró del mismo organismo en febrero, acusándolo de tener una agenda antiisraelí. Poco después, Israel siguió el mismo camino, con su primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusando a la agencia de la ONU de "propagar antisemitismo".
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario