El Gobierno de Javier Milei retirará a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Aunque hasta el momento el Gobierno no lo ha anunciado mediante vías oficiales, la información se conoció primero por un informe de Amnistía Internacional. “Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”, denunció la ONG.

La medida adoptada por la Casa Rosada se alinea con las decisiones que han tomado otros países, como Estados Unidos e Israel, bajo la dirección de sus respectivos líderes.

En este marco, el gobierno de Donald Trump, con el que la actual gestión argentina mantiene una estrecha relación, también se retiró del mismo organismo en febrero, acusándolo de tener una agenda antiisraelí. Poco después, Israel siguió el mismo camino, con su primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusando a la agencia de la ONU de "propagar antisemitismo".