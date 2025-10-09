Javier Milei propuso a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y paz eterna", pronunció el presidente norteamericano el miércoles en su red Truth Social.

“¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”, agregó.

trump israel hamas tuit