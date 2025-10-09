Javier Milei propuso a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz
El Presidente anticipó que firmará la candidatura de su par estadounidense para que reciba el Premio Nobel de la Paz.
El presidente Javier Milei felicitó a su par estadounidense Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo "histórico" de paz entre Israel y Hamas. La Fase Uno del plan incluye la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista. Anticipó que lo propondrá como candidato al Premio Nobel de la Paz.
"Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”, publicó Milei en redes sociales celebrando la negociación.
Acto seguido, en su posteo el Presidente anticipó que apoyará la postulación de Trump para el Premio Nobel de la Paz. "Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional", dijo y añadió: "Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo".
El acuerdo entre Israel y Hamas logrado por Donald Trump
Trump anunció que Israel y Hamas habían llegado a un entendimiento y ambas partes habían firmado la primera pase del “Plan de Paz”. Por el acuerdo, deberían ser liberados todos los rehenes israelíes y una importante cantidad de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. El negociación también incluye la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria.
“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y paz eterna", pronunció el presidente norteamericano el miércoles en su red Truth Social.
“¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes”, agregó.
