Donald Trump anunció la suspensión de los ataques israelíes sobre Gaza y pidió a Hamas "actuar rápidamente"
El presidente de Estados Unidos aseguró que en los próximos días comenzará “el intercambio de rehenes”, aunque exigió celeridad al grupo terrorista.
Estados Unidos anunció un nuevo paso en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, luego de que el presidente Donald Trump confirmara que Israel suspendió temporalmente sus bombardeos sobre la Franja de Gaza. Según explicó en un mensaje publicado este sábado en Truth Social, la medida busca facilitar la liberación de rehenes y la aplicación de un acuerdo de paz de 20 puntos.
"Hamas debe actuar rápidamente, o de lo contrario todas las apuestas serán canceladas", advirtió el mandatario estadounidense, dejando en claro que no permitirá dilaciones: "No toleraré retraso... Hay que hacerlo, RÁPIDO", enfatizó.
Trump también detalló que, tras intensas negociaciones, Israel aceptó la línea de retirada inicial, la cual ya fue presentada a Hamas. "Cuando Hamas lo confirme, el cese al fuego entrará en vigor INMEDIATAMENTE, el intercambio de rehenes y prisioneros se iniciará, y crearemos las condiciones para la siguiente etapa de retirada", precisó.
Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu se mostró cauto pero optimista. Aseguró que espera anunciar la liberación de todos los rehenes en los próximos días, mientras una delegación israelí viaja a Egipto para ultimar los detalles técnicos del acuerdo. “Nuestro objetivo es contener esas negociaciones en un plazo de unos pocos días”, declaró en un comunicado.
El viernes, Trump había lanzado una advertencia directa a Hamas, al indicar que debía aceptar el plan de paz antes de las 18:00 (hora del Este) del domingo, o de lo contrario "todo el INFIERNO, como nadie lo ha visto nunca antes, se desatará contra Hamas".
Horas después, el grupo islamista anunció que aceptaba la propuesta en principio y estaba dispuesto a participar en conversaciones mediadas internacionalmente, un gesto que fue recibido con alivio por la comunidad global, que llamó a ambas partes a aprovechar la oportunidad para poner fin a la guerra y al sufrimiento civil.
El plan de 20 puntos contempla un alto el fuego a cambio de la entrega de rehenes, una retirada gradual del ejército israelí, la desmilitarización de Gaza y una reconstrucción bajo supervisión internacional, con la exclusión de Hamas de la futura estructura de gobierno.
Según los términos del acuerdo, Israel deberá detener sus operaciones militares y retirarse a las líneas pactadas. Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública, Hamas deberá liberar a todos los rehenes, vivos o muertos. A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros con cadena perpetua y 1.700 detenidos en Gaza desde octubre de 2023. Además, se ofrecerá amnistía a los miembros desarmados de Hamas y salida segura para quienes decidan abandonar el enclave.
