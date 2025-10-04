Donald Trump anunció la suspensión de los ataques israelíes sobre Gaza y pidió a Hamas "actuar rápidamente"

El viernes, Trump había lanzado una advertencia directa a Hamas, al indicar que debía aceptar el plan de paz antes de las 18:00 (hora del Este) del domingo, o de lo contrario "todo el INFIERNO, como nadie lo ha visto nunca antes, se desatará contra Hamas".

Horas después, el grupo islamista anunció que aceptaba la propuesta en principio y estaba dispuesto a participar en conversaciones mediadas internacionalmente, un gesto que fue recibido con alivio por la comunidad global, que llamó a ambas partes a aprovechar la oportunidad para poner fin a la guerra y al sufrimiento civil.

El plan de 20 puntos contempla un alto el fuego a cambio de la entrega de rehenes, una retirada gradual del ejército israelí, la desmilitarización de Gaza y una reconstrucción bajo supervisión internacional, con la exclusión de Hamas de la futura estructura de gobierno.

Según los términos del acuerdo, Israel deberá detener sus operaciones militares y retirarse a las líneas pactadas. Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública, Hamas deberá liberar a todos los rehenes, vivos o muertos. A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros con cadena perpetua y 1.700 detenidos en Gaza desde octubre de 2023. Además, se ofrecerá amnistía a los miembros desarmados de Hamas y salida segura para quienes decidan abandonar el enclave.