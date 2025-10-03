El ultimátum de Donald Trump a Israel y Hamas para "una paz duradera" en la Franja de Gaza
El grupo terrorista palestino aceptó el plan del mandatario estadounidense que ahora pidió a las partes cumplir con el inmediato cese de hostilidades.
Como ya se informó, Hamás aceptó el plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza, que implica la liberación de los rehenes israelíes retenidos por la organización terrorista desde finales de 2023, la amnistía para militantes palestinos detenidos por Israel y, sobre todo, el cese de las hostilidades en esa conflictiva región de Medio Oriente.
En las horas previas, el presidente de los Estados Unidos había dado hasta el domingo 5 de octubre a las 18.00 horas de Washington (22:00 GMT) para que la conducción de Hamás aceptase el plan, so pena de “desatar un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.
Finalmente, el primer ministro Benjamin Netanyahu y la organización palestina aceptaron el plan y ahora Trump exigió a las partes cumplir de inmediato con los 20 puntos de programa a fin de lograr la paz en Gaza, donde ya han muerto decenas de miles de personas debido a la masiva y brutal ofensiva militar israelí desatada tras el ataque del 7 de octubre de 2023.
Las medidas principales consisten en el fin inmediato de la ofensiva de Israel, la liberación de los rehenes todavía en manos de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, liderado por la Autoridad Palestina bajo supervisión del propio Trump y del ex primer ministro británico Tony Blair.
El pedido de Donald Trump a las partes
En ese sentido y después de la respuesta positiva del grupo terrorista, Donald Trump indicó este viernes que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida”.
“Basándome en la declaración que Hamás acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida. En este momento, es demasiado peligroso hacerlo”, indicó el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social.
“Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, agregó Trump por el mismo medio.
