El ultimátum de Donald Trump a Israel y Hamas para "una paz duradera" en la Franja de Gaza

En ese sentido y después de la respuesta positiva del grupo terrorista, Donald Trump indicó este viernes que “Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida”.

“Basándome en la declaración que Hamás acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida. En este momento, es demasiado peligroso hacerlo”, indicó el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social.

“Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, agregó Trump por el mismo medio.