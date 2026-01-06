Donald Trump defendió su incursión en Venezuela diciendo que Nicolás Maduro "mató a millones de personas"
El presidente de los Estados Unidos se mostró complacido por el operativo "brillante" en el que logró la detención y sustracción de su par venezolano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reunió este martes a los representantes (diputados) y senadores del Partido Republicano para una alocución en el Centro Kennedy, en Washington DC, durante la cual se refirió a la captura de Nicolás Maduro como "una maravillosa maniobra militar", que se hizo sin la aprobación del Congreso.
"Fue una maravillosa maniobra militar lo que ocurrió ayer, la gente dice 'gracias'. Fue muy complejo, (intervinieron) 152 aviones, teníamos muchas 'botas' en el terreno", declaró el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ante sus partidarios.
"Pero fue maravilloso, y piensen en que nadie fue asesinado. Del otro lado mucha gente fue asesinada, por desgracia, como le digo a los soldados. Cubanos, más que nada. Sabían que veníamos y estaban protegidos y nuestros tipos no. Nuestros tipos saltaban de helicópteros", relató, como se puede apreciar en un adelanto de la NBC.
"Fue brillante. La electricidad de casi todo el país hizo 'pum', ahí se dieron cuenta de que había un problema. Caracas dijo 'no hay electricidad'. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas. Así que los agarramos de sorpresa", describió Trump haciendo un ademán con la mano como si una guillotina invisible hubiese dejado a oscuras a Venezuela.
"Pero fue brillante a nivel táctico", agregó, antes de pasar a criticar al demócrata Chuck Schumer, que desde 2021 es el líder de la Mayoría del Senado, porque encendió las alarmas en el Capitolio sobre la irregularidad en la detención de Nicolás Maduro por cargos vinculados al terrorismo y el narcotráfico.
"Los demócratas persiguieron a este tipo durante años y años, y es un hombre violento. Se sube al escenario y trata de imitar mi modo de bailar, un poco. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Torturó gente, tienen una cámara de tortura en el medio de Caracas", aseguró mientras su público reía por la imagen del líder haciendo su contoneo ante sus partidarios.
