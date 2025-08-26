Kuwait: el conmovedor hallazgo junto a una perra abandonada en el desierto
El animal y sus crías sobrevivieron a temperaturas extremas tras ser hallados bajo un tanque de agua.
En medio de una intensa ola de calor que azota a Kuwait, una perra fue rescatada tras una intensa búsqueda y su historia de instinto maternal y supervivencia conmovió a todos. El animal, que había quedado a la intemperie bajo temperaturas que superaban los 50°C fue hallado junto a sus crías debajo de un tanque de agua.
El hallazgo ocurrió tras la intervención de un grupo de rescate animal llamado Raf.kw, que inició el procedimiento tras recibir un video en el que se veía a la perra deambulando por el desierto.
Tras una intensa búsqueda, los rescatistas encontraron a la perra escondida en un pozo que había cavado bajo un tanque de agua para protegerse del calor extremo.
Sin embargo, se sorprendieron al darse cuenta que la perra no solo buscada refugio para ella, sino que también mantenía allí a sus tres cachorros recién nacidos.
El rescate tuvo que realizarse con cautela dado que en un primer momento la perra mostraba una actitud defensiva.
“Solo era una mamá protegiendo a sus crías. Creo que ni siquiera le importaba el calor, el abandono o lo que le había pasado”, relató Danna, miembro de Raf.kw, relató en un video para The Dodo.
El equipo de rescate estuvo unos 15 minutos tratando de ganarse la confianza de la perra, a la que decidieron llamar Sandy, le ofrecieron comida y le hablaron en tono suave para calmarla. De esta forma, lograron que el animal les permitiera acercarse al hoyo donde se encontraban sus cachorros.
Una vez rescatada, la perra fue trasladada junto a sus cachorros al refugio I Care Kuwait, el cual se especializa en la adopción de perros kuwaitíes en Estados Unidos y Canadá.
Los cachorros, que recibieron los nombres de Zeus, Zaydar y Zack, fueron adoptados por una familia en Canadá. Los rescatistas remarcaron que el procedimiento fue exitoso gracias al tiempo y la paciencia empleados para que la perra comprendiera que estaba a salvo.
