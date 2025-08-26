Kuwait: el conmovedor hallazgo junto a una perra abandonada en el desierto

“Solo era una mamá protegiendo a sus crías. Creo que ni siquiera le importaba el calor, el abandono o lo que le había pasado”, relató Danna, miembro de Raf.kw, relató en un video para The Dodo.

perrita desierto

El equipo de rescate estuvo unos 15 minutos tratando de ganarse la confianza de la perra, a la que decidieron llamar Sandy, le ofrecieron comida y le hablaron en tono suave para calmarla. De esta forma, lograron que el animal les permitiera acercarse al hoyo donde se encontraban sus cachorros.

perrita desierto

Una vez rescatada, la perra fue trasladada junto a sus cachorros al refugio I Care Kuwait, el cual se especializa en la adopción de perros kuwaitíes en Estados Unidos y Canadá.

Los cachorros, que recibieron los nombres de Zeus, Zaydar y Zack, fueron adoptados por una familia en Canadá. Los rescatistas remarcaron que el procedimiento fue exitoso gracias al tiempo y la paciencia empleados para que la perra comprendiera que estaba a salvo.