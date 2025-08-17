Donald Trump recibirá en Washington a Volodímir Zelenski y líderes europeos

No hubo acuerdo de paz por Ucrania, pero Vladimir Putin y Donald Trump destacan los "progresos"

Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron este viernes una reunión cumbre de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson de Anchorage, capital del estado de Alaska, en un intento por negociar una salida negociada a la guerra en Ucrania, aunque no contó con la participación del presidente de este país, Volodimir Zelenski.

En las horas previas al encuentro, el excluido mandatario ucraniano expresaba mediante un video su esperanza de que los Estados Unidos presente una "posición firme" para lograr "un fin honesto de la guerra" que sacude a su país y mantiene en vilo a la región.

El encuentro comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó al presidente de los Estados Unidos aplaudiendo la llegada de su homólogo de la Federación Rusa, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena.

Al concluir la reunión, ambos mandatarios brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que anunciaron que no llegaron a un acuerdo por la paz, pero destacaron los “progresos” en ese sentido.

“Nuestro país está interesado en poner fin a la situación. Pero necesitamos una solución sostenible que erradique en las raíces del conflicto para que se aseguren todos los intereses de Rusia y se restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo”, dijo Putin.

“La seguridad de Ucrania también debe ser garantizada. Estamos dispuestos a trabajar en ello. Espero que los resultados alcanzados nos ayuden a aproximar la paz y esperamos que en la Unión Europa, y en Ucrania también, perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones y dejen de intentar socavar el proceso de paz”, añadió el mandatario ruso.

A su turno, Trump calificó la reunión como “muy productiva” ya que se pusieron “de acuerdo en muchos temas” sobre los cuales informará “de inmediato” al presidente ucraniano, lo mismo que con los representantes de la OTAN.

Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov, mientras que Trump concurrió junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.