FIFA confirmó la fecha, la sede y el horario del sorteo del Mundial 2026: los detalles

La 23ª edición del Mundial se pondrá en marcha el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario cargado de historia que ya recibió las finales de 1970 y 1986. La gran definición, en tanto, tendrá lugar el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, con capacidad para más de 82 mil espectadores, que será testigo del cierre de una competencia inédita por su dimensión.