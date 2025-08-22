FIFA confirmó la fecha, la sede y el horario del sorteo del Mundial 2026: los detalles
Gianni Infantino y Donald Trump oficializaron el anuncio en la Casa Blanca junto al vicepresidente JD Vance.
La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 sigue tomando forma. Este viernes se realizó un anuncio clave desde la mismísima Casa Blanca: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, comunicaron juntos los detalles del sorteo que definirá la conformación de los grupos del torneo que por primera vez en la historia será organizado en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
El evento que ordenará el camino de los 48 seleccionados que participarán en el nuevo formato se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12 horas (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC, uno de los centros culturales más emblemáticos de la capital norteamericana. Allí girarán las tradicionales bolillas en un acto que marcará el inicio formal de la cita deportiva más importante del planeta.
“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”, expresó Trump, según reprodujo la cadena Fox, en un mensaje que buscó remarcar el impacto que tendrá el campeonato no solo en lo deportivo sino también en lo organizativo y económico para su país.
Infantino, por su parte, remarcó el carácter global del certamen al pronunciar un elogio directo hacia la unión entre FIFA y Estados Unidos. “Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, afirmó el dirigente suizo. El anuncio se realizó en la Oficina Oval y contó también con la presencia del vicepresidente norteamericano JD Vance, lo que reflejó la magnitud política e institucional que tendrá el certamen.
La 23ª edición del Mundial se pondrá en marcha el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, escenario cargado de historia que ya recibió las finales de 1970 y 1986. La gran definición, en tanto, tendrá lugar el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, con capacidad para más de 82 mil espectadores, que será testigo del cierre de una competencia inédita por su dimensión.
Con la ampliación de 32 a 48 clasificados, el Mundial 2026 quedará en la historia como el torneo más extenso jamás disputado, con un total de 104 partidos. Esa cifra surge de la implementación del nuevo formato que dividirá a las selecciones en 12 grupos de 4, con la clasificación de los dos primeros y los ocho mejores terceros, una medida que busca multiplicar la cantidad de países protagonistas y extender el negocio del fútbol global.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario