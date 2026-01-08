Diosdado Cabello apuntó contra Milei tras confirmarse que el Cartel de los Soles no existe: "Es un jalabolas"

Cabello aseguró que el objetivo de los Estados Unidos no está en abogar por la democracia ni combatir el terrorismo. “¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles".