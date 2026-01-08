Diosdado Cabello apuntó contra Milei tras confirmarse que el Cartel de los Soles no existe: "Es un jalabolas"
Estados Unidos tuvo que admitir que la supuesta organización sobre el cual sustentó el secuestro de Nicolás Maduro era un invento del gobierno de Donald Trump.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, cargó con dureza contra el presidente argentino Javier Milei. Durante la emisión de su programa "Con el mazo dando", el hombre fuerte del gobierno títere controlado por Washington y que ahora encabeza Delcy Rodríguez, aseguró que el operativo militar ordenado por Donald Trump dejó al menos un centenar de víctimas fatales y otros tantos heridos.
"Hasta el momento hay 100 muertos y un número similar de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Jóvenes, muchachos, besando la vida. No tienen nada que ver, fueron asesinados", denunció Cabello.
Y en ese momento que apuntó contra Milei y otros mandatarios de la región luego de que la Justicia de los Estados Unidos confirmara la inexistencia del Cartel de los Soles: "Uno se pregunta qué harán los jalabolas de siempre, presidentes como por ejemplo (Daniel) Noboa (Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”.
Cabello aseguró que el objetivo de los Estados Unidos no está en abogar por la democracia ni combatir el terrorismo. “¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles".
La palabra "jalabolas" a la que apeló Cabello es un término vulgar y despectivo, popular en Venezuela y Bolivia, para referirse a una persona aduladora, servil, que halaga exageradamente a otra por interés o conveniencia. Es lo que en nuestro país llamaríamos "chupamedias".
La expresión nació en las cárceles venezolanas, especialmente durante la época de Juan Vicente Gómez, cuando los presos estaban encadenados a una bola de hierro pesada en el tobillo para dificultar la fuga. Si bien, originalmente se les llamaba "cargabolas", con el tiempo, el término evolucionó a "jalabolas", popularizándose en todo el país para referirse a quienes buscan complacer a otros por interés o por carácter.
