Cristina Kirchner reveló quién era el peatón que murió en un accidente frente a su casa: "Me enoja mucho"
A través de sus redes sociales, la expresidenta relató el dramático episodio ocurrido este miércoles frente a su vivienda en San José 1111.
Una secuencia de hechos desafortunados culminó en una verdadera tragedia este miércoles por la mañana, justo frente a la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, y este jueves, la expresidenta que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria contó que la víctima, identificada como Adrián Cherasco, se encontraba realizando una vigilia cuando fue embestido por un taxi.
Un miércoles que comenzó con el estruendo de un impacto terminó en tragedia para el entorno de Cristina. La exmandataria utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para narrar en primera persona el accidente que terminó con la vida de Cherasco, un militante de 39 años que la acompañaba diariamente en la puerta de su domicilio.
Según la descripción de Kirchner, el incidente se produjo por la mañana y fue percibido desde el interior de su vivienda. "El chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones", inició su relato.
Según contó Cristina, al asomarse, observó un taxi incrustado contra la persiana de un bar frente a su casa. Tras lograr mover el vehículo, quedó al descubierto el cuerpo de un hombre que permanecía inmóvil en la vereda. Kirchner destacó la rápida reacción de su custodio, Diego, quien bajó a la calle para pedir auxilio.
Siempre de acuerdo con el relato de la exmandataria, minutos después arribó un médico en moto y personal de salud, quienes confirmaron el fallecimiento.
¿Quién era Adrián “Córdoba” Cherasco, el hombre que murió frente a la casa de Cristina Kirchner?
En la misma publicación, la expresidenta reveló la identidad de la víctima, a quien los militantes del barrio apodaban cariñosamente “Córdoba”. Según indicó, Cherasco viajaba frecuentemente desde su provincia natal, Córdoba, para participar de las vigilias frente al balcón de la dirigente.
Cristina también estacó que el hombre recientemente había terminado sus estudios secundarios, un hito que fue resaltado por quienes compartían las jornadas de militancia con él.
Visiblemente afectada, la expresidenta cerró su mensaje con una reflexión sobre la lealtad y el contexto actual. "Me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte", expresó, vinculando el hecho con lo que llamó un "signo de la época".
Finalmente, Cristina agradeció los meses de acompañamiento de Cherasco en San José 1111, contrastando su actitud con lo que calificó como "ingratitudes y olvidos convenientes" en el ámbito político, y envió sus condolencias deseando que el joven cordobés pueda descansar en paz.
