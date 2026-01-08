Cristina Kirchner reveló quién era el peatón que murió en un accidente frente a su casa: "Me enoja mucho"

cristina kirchner (1)

¿Quién era Adrián “Córdoba” Cherasco, el hombre que murió frente a la casa de Cristina Kirchner?

En la misma publicación, la expresidenta reveló la identidad de la víctima, a quien los militantes del barrio apodaban cariñosamente “Córdoba”. Según indicó, Cherasco viajaba frecuentemente desde su provincia natal, Córdoba, para participar de las vigilias frente al balcón de la dirigente.

Cristina también estacó que el hombre recientemente había terminado sus estudios secundarios, un hito que fue resaltado por quienes compartían las jornadas de militancia con él.

Visiblemente afectada, la expresidenta cerró su mensaje con una reflexión sobre la lealtad y el contexto actual. "Me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte", expresó, vinculando el hecho con lo que llamó un "signo de la época".

Finalmente, Cristina agradeció los meses de acompañamiento de Cherasco en San José 1111, contrastando su actitud con lo que calificó como "ingratitudes y olvidos convenientes" en el ámbito político, y envió sus condolencias deseando que el joven cordobés pueda descansar en paz.