Donald Trump le dio cuatro días a Hamas para que acepte su propuesta sobre Gaza: "O lo pagará con el infierno"

"Necesitamos una firma todavía, y esa firma va a jugar un rol en el inferno (que se desatará) si no firman", agregó el jefe de la Casa Blanca en su reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Según informó el sitio France24, en su lugar el mandatario estadounidense estipuló el desembarco de "una fuerza temporal internacional de estabilización" y la creación de una autoridad de transición para la Franja de Gaza, que es gobernada por el brazo político de Hamas desde 2008.

Algunos de los intengrantes de ese liderazgo de transición serían el propio Donald Trump y el otrora primer ministro del Reino Unido Tony Blair, que fue un actor clave en la invasión a Afganistán y otros países del Medio Oriente tras el atentado de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York.

Donald Trump presentó su plan el lunes de esta semana y un día después Hamas comenzó a consultar "entre sus autoridades políticas y militares, tanto adentro de Palestina como en el exterior", dijeron fuentes locales.

La propuesta de Washington DC es entendida como un ultimátum por la autoridad palestina en la Franja de Gaza, pero en una conferencia de prensa conjunta que ofrecieron Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el segundo se despojó de toda diplomacia.

"Si Hamas rechaza su plan, señor Presidente, o si supuestamente lo aceptan y después hacen básicamente de todo para contrarrestarlo, entonces Israel terminará con el trabajo a solas", aseguró Benjamin Netanyahu parado junto a Donald Trump, quien le contestó que Israel tendría el "apoyo total" de los Estados Unidos llegado el caso.