Donald Trump anunció que Benjamín Netanyahu aceptó un plan de paz con Gaza

"Todos los demás lo han aceptado. Siento que vamos a tener una respuesta positiva", dijo Trump.

Netanyahu expresó su apoyo al plan y dijo que cumple los principales objetivos militares de Israel.

"Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, el cual logra nuestros objetivos bélicos. Traerá de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamas y su dominio político, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel", dijo Netanyahu.

El premier también lanzó una advertencia sobre la Autoridad Palestina, indicando que no podrá tener un papel en la administración de Gaza “sin una transformación radical y auténtica”.

El plan llega en un momento clave, cuando la comunidad internacional multiplica los llamados al cese de hostilidades. La presión diplomática ahora recae sobre Hamas, cuyo movimiento definirá si el conflicto se encamina hacia un alto al fuego histórico o si persiste la guerra con más víctimas y destrucción en la Franja de Gaza.