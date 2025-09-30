Donald Trump anunció que Benjamín Netanyahu aceptó un plan de paz con Gaza
El esquema incluye la liberación inmediata de rehenes si Hamas se suma al acuerdo.
El presidente Donald Trump sorprendió este lunes al anunciar desde la Casa Blanca que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de cese al fuego en Gaza diseñado por la administración norteamericana. La propuesta contempla 20 puntos clave y busca encaminar el fin de uno de los conflictos más sangrientos de los últimos tiempos.
En una conferencia de prensa conjunta, Trump agradeció al premier israelí por su respaldo:
“Quiero dar las gracias al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y confiar en que podemos poner fin a la muerte y destrucción que han marcado a la región durante décadas. Es el inicio de un nuevo capítulo de seguridad y prosperidad”, expresó el mandatario estadounidense.
El mandatario estadounidense también exhortó a Hamas a aceptar los términos de la propuesta de paz y prometió que si Hamas no acepta el plan, Estados Unidos dará "todo su apoyo" a Israel.
Trump indicó que, si Hamas acepta, el plan requiere la liberación de todos los rehenes restantes en un plazo de 72 horas.
"Todos los demás lo han aceptado. Siento que vamos a tener una respuesta positiva", dijo Trump.
Netanyahu expresó su apoyo al plan y dijo que cumple los principales objetivos militares de Israel.
"Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, el cual logra nuestros objetivos bélicos. Traerá de regreso a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamas y su dominio político, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel", dijo Netanyahu.
El premier también lanzó una advertencia sobre la Autoridad Palestina, indicando que no podrá tener un papel en la administración de Gaza “sin una transformación radical y auténtica”.
El plan llega en un momento clave, cuando la comunidad internacional multiplica los llamados al cese de hostilidades. La presión diplomática ahora recae sobre Hamas, cuyo movimiento definirá si el conflicto se encamina hacia un alto al fuego histórico o si persiste la guerra con más víctimas y destrucción en la Franja de Gaza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario