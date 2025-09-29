Hollywood festeja: Donald Trump impuso aranceles el 100% al cine producido afuera de los Estados Unidos
El líder republicano aseguró que la medida busca proteger a la industria del cine estadounidense, con Hollywood como su Meca histórica y propagandística.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la aplicación de aranceles del 100% a las películas producidas afuera del país en un intento, según adujo, de salvar a Hollywood y al resto de la industria del cine local, que fue "robada por otros países" ante la mirada del "débil e incompetente" gobernador de California.
"Nuestra industria de producción de cine fue robada de los Estados Unidos, por otros países, tal como se le 'roba un caramelo a un bebé'. California, con su gobernador débil e incompetente, ha recibido un golpe particularmente duro", señaló este lunes Donald Trump en su red social favorita, Truth.
Donald Trump no es un extraño en Hollywood, no sólo por las amistades que cultivó durante años sino porque hasta terminó en la pantalla grande como parte de la segunda entrega de "Mi pobre angelito", donde actuó de sí mismo cuando se cruzó con Kevin en Nueva York.
Sin filtros ni efectos especiales, el mandatario aprovechó para antagonizar con el demócrata Gavin Newsom, que gobierna California desde enero de 2019 y es uno de sus mayores opositores, y de paso encontró el motivo para buscar apoyo en Hollywood, que es la Meca no sólo del cine sino también de la propaganda.
"Por ello, con el objeto de resolver este problema de larga data que no tiene fin, voy a imponer un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se hagan afuera de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este tema", firmó Donald Trump, con sus iniciales y su slogan de campaña, "Make America Great Again".
La orden de Trump será aplicada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, pero todavía no está claro cómo. Ocurre que muchas de las películas más taquilleras de los últimos tiempos -desde Barbie hasta las sagas pochocleras de Marvel o DC- fueron filmadas en el Reino Unido u otros países donde existen incentivos fiscales para la producción audiovisual.
Al igual que "Barbie", las últimas entregas de "Misión: imposible" y "Star Wars" fueron producidas en el Reino Unido, mientras que títulos como "Deadpool & Wolverine", "Wicked" y "Gladiador II" se filmaron en otros países.
