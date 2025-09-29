Hollywood festeja: Donald Trump impuso aranceles el 100% al cine producido afuera de los Estados Unidos

"Por ello, con el objeto de resolver este problema de larga data que no tiene fin, voy a imponer un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se hagan afuera de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este tema", firmó Donald Trump, con sus iniciales y su slogan de campaña, "Make America Great Again".

donald trump hollywood

La orden de Trump será aplicada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, pero todavía no está claro cómo. Ocurre que muchas de las películas más taquilleras de los últimos tiempos -desde Barbie hasta las sagas pochocleras de Marvel o DC- fueron filmadas en el Reino Unido u otros países donde existen incentivos fiscales para la producción audiovisual.

Al igual que "Barbie", las últimas entregas de "Misión: imposible" y "Star Wars" fueron producidas en el Reino Unido, mientras que títulos como "Deadpool & Wolverine", "Wicked" y "Gladiador II" se filmaron en otros países.