Donald Trump le prometió a Xi Jinping bajarle aranceles a China

Trump detalló además que ambos líderes acordaron reducir de los aranceles estadounidenses a China del 57% al 47%.

Donald Trump Donald Trump

A cambio, Pekín se comprometió a mantener el flujo de las exportaciones chinas de tierras raras. Trump añadió que China también compraría "enormes cantidades" de soja estadounidense y tomaría medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo. El acuerdo permanecerá vigente durante al menos un año.

Por su parte, Xi destacó que alcanzó un "consenso" con Trump para resolver sus enfrentamientos comerciales y pidió finalizar el trabajo de seguimiento "lo antes posible", según la prensa estatal china.

El magnate republicano también reveló que tras la reunión "se van a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".

Xi Jinping