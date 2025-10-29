"Me complace informarles que el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense. Si bien el término 'ganancia' es propio del sector privado y tal vez no les resulte familiar, les insto a que dejen de lado su experiencia previa colaborando con los esfuerzos automatizados de la Administración Biden para llevar a la bancarrota al gobierno estadounidense", concluyó el funcionario republicano.