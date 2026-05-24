Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Donald Trump habló de una "obsesión" del atacante
Un hombre armado fue abatido tras disparar contra un control del Servicio Secreto y dejar un herido.
Tras el tiroteo ocurrido el sábado por la tarde en las inmediaciones de la Casa Blanca, Donald Trump vinculó el ataque con una "posible obsesión" del agresor y aprovechó para reforzar su postura a favor de las reformas de infraestructura que impulsa en la residencia oficial.
El hecho se produjo poco después de las 18 en la intersección de Pennsylvania Avenue y 17th Street Northwest, mientras el mandatario se encontraba dentro del complejo. Según informaron fuentes oficiales, un joven identificado como Nasire Best, de 21 años, sacó un arma de fuego de su bolso y comenzó a disparar contra un puesto de control del Servicio Secreto.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata, el atacante fue herido de gravedad y murió horas más tarde en un hospital. Durante el intercambio de disparos, un transeúnte también resultó herido.
A través de su cuenta en Truth Social, Trump agradeció la intervención de los agentes: "Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país", escribió.
El tiroteo, en el que se habrían efectuado entre 20 y 30 disparos cerca del jardín Este, generó momentos de tensión dentro del predio. Periodistas que se encontraban cubriendo actividades oficiales fueron trasladados de urgencia a una sala segura y recibieron la orden de tirarse al suelo, ante la posibilidad de que los disparos provinieran desde las cercanías del Executive Office Building.
Se trata del segundo incidente armado en las proximidades del presidente en menos de un mes, tras el intento de ataque ocurrido el 25 de abril durante la Cena Anual de Corresponsales en Washington.
En ese contexto, el presidente norteamericano volvió a insistir con la necesidad de avanzar con la construcción de un nuevo salón en el ala Este de la Casa Blanca, un proyecto que actualmente se encuentra frenado por una resolución judicial. Según argumentó, la iniciativa apunta a reforzar la seguridad frente a amenazas actuales, incluidas las vinculadas al uso de drones.
"La gravedad de estos hechos demuestra la importancia de contar con el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington", sostuvo el mandatario, y concluyó: "La seguridad nacional de nuestro país así lo exige".
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