Tiroteo cerca de la Casa Blanca: Donald Trump habló de una "obsesión" del atacante

El tiroteo, en el que se habrían efectuado entre 20 y 30 disparos cerca del jardín Este, generó momentos de tensión dentro del predio. Periodistas que se encontraban cubriendo actividades oficiales fueron trasladados de urgencia a una sala segura y recibieron la orden de tirarse al suelo, ante la posibilidad de que los disparos provinieran desde las cercanías del Executive Office Building.

Se trata del segundo incidente armado en las proximidades del presidente en menos de un mes, tras el intento de ataque ocurrido el 25 de abril durante la Cena Anual de Corresponsales en Washington.

En ese contexto, el presidente norteamericano volvió a insistir con la necesidad de avanzar con la construcción de un nuevo salón en el ala Este de la Casa Blanca, un proyecto que actualmente se encuentra frenado por una resolución judicial. Según argumentó, la iniciativa apunta a reforzar la seguridad frente a amenazas actuales, incluidas las vinculadas al uso de drones.

"La gravedad de estos hechos demuestra la importancia de contar con el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington", sostuvo el mandatario, y concluyó: "La seguridad nacional de nuestro país así lo exige".