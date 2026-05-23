Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja al menos dos heridos: alarma por Donald Trump

En las redes sociales, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal en el terreno”.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, también utilizó las redes sociales para señalar que los agentes a su cargo estaban respondiendo a disparos y afirmó que “actualizaría al público en cuanto sea posible”.

El hecho se registra casi un mes después de lo que las autoridades policiales informaran sobre un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, el pasado 25 de abril, cuando asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington.

Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se declaró recientemente inocente de los cargos de intento de magnicidio, como puede verse en imágenes de cámaras de seguridad que trascendieron horas más tarde, mientras permanece bajo custodia federal.