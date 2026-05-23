Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja al menos dos heridos: alarma por Donald Trump
Según trascendió, agentes del FBI y del Servicio Secreto enfrentaron a tiros a un sospechoso que se hallaban en inmedicaciones de la sede presidencial en Washington DC. Donald Trump fue puesto bajo custodia.
Dos personas resultaron heridas este sábado durante un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington DC, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial donde se halla Donald Trump.
Según informan medios estadounidenses, agentes del FBI y del Servicio Secreto respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que desató la balacera con dos personas heridas, incluido un sospechoso, aunque no está claro si alguno de los agentes federales también resultó herido.
De acuerdo al testimonio de numerosos testigos, se efectuaron entre 15 y 30 disparos de armas de fuego en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, reportaron los medios ya citados.
Las detonaciones de los disparos fueron captadas por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EEUU e Irán, anunciado por el presidente de los Estados Unidos este mismo sábado.
Confirmaciones oficiales
En las redes sociales, el Servicio Secreto indicó que estaba “al tanto de reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” y que estaba “trabajando para corroborar la información con personal en el terreno”.
Por su parte, Kash Patel, director del FBI, también utilizó las redes sociales para señalar que los agentes a su cargo estaban respondiendo a disparos y afirmó que “actualizaría al público en cuanto sea posible”.
El hecho se registra casi un mes después de lo que las autoridades policiales informaran sobre un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, el pasado 25 de abril, cuando asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington.
Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se declaró recientemente inocente de los cargos de intento de magnicidio, como puede verse en imágenes de cámaras de seguridad que trascendieron horas más tarde, mientras permanece bajo custodia federal.
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