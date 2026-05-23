Donald Trump anunció que solo faltan "detalles" para alcanzar un acuerdo con Irán
El presidente norteamericano usó la red social de su propiedad para informar que “se están debatiendo los detalles finales” de un eventual entendimiento con el país persa, que incluiría la apertura del estrecho de Ormuz.
Donald Trump anunció este sábado que solo faltan “detalles finales” para terminar exitosamente las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Irán, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio global de petróleo.
A través de un mensaje publicado en su red social, el presidente de los Estados Unidos afirmó que “se están debatiendo los detalles finales” de un entendimiento que, según indicó, será anunciado en breve; según versiones, en los primeros días de la semana entrante.
“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”, sostuvo Trump tras mantener comunicaciones con sus aliados del Golfo Pérsico e Israel.
En tanto, desde Teherán surgieron mensajes de cautela y advertencias. El presidente del Parlamento de ese país, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró en las últimas horas que su gobierno ha reforzado su capacidad militar durante el alto el fuego y advirtió que responderá con dureza ante cualquier eventual escalada del conflicto.
Negociaciones incesantes
El anuncio de Donald Trump se produce tras semanas de negociaciones multilaterales, que se intensificaron durante los últimos días, en las que además de Irán y Estados Unidos participaron, según indicó el propio mandatario estadounidense, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, entre los principales afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó avances significativos en las tratativas. Desde Nueva Delhi, el funcionario trumpista afirmó que existe una “chance” de que el acuerdo sea anunciado en los próximos días y expresó su expectativa de recibir “buenas noticias”.
El entendimiento tendría como eje central el programa nuclear iraní y el levantamiento de restricciones vinculadas al estrecho de Ormuz, que Teherán considera bajo su control. Washington, por su parte, insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio como condición clave para sellar el pacto.
En paralelo, el régimen iraní confirmó que las negociaciones han entrado en su fase final para definir un acuerdo marco compuesto por 14 puntos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, explicó que el objetivo inicial es establecer un memorando de entendimiento, aunque reconoció que persisten diferencias importantes entre ambas partes.
La cuestión del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos más sensibles del diálogo. Mientras Estados Unidos y sus aliados insisten en garantizar la libre navegación, las autoridades del país persa han remarcado que cualquier mecanismo deberá definirse entre los países ribereños, rechazando una eventual injerencia estadounidense.
En este contexto, el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, advirtió que la libre navegación en esa vía es “un principio fundamental e innegociable” y alertó que mantener un bloqueo solo agravaría la crisis en la región del Golfo Pérsico, según dan cuenta agencias internacionales.
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