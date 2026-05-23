Donald Trump anunció que solo faltan "detalles" para alcanzar un acuerdo con Irán

estrecho-de-ormuz Ubicación del estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó avances significativos en las tratativas. Desde Nueva Delhi, el funcionario trumpista afirmó que existe una “chance” de que el acuerdo sea anunciado en los próximos días y expresó su expectativa de recibir “buenas noticias”.

El entendimiento tendría como eje central el programa nuclear iraní y el levantamiento de restricciones vinculadas al estrecho de Ormuz, que Teherán considera bajo su control. Washington, por su parte, insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio como condición clave para sellar el pacto.

En paralelo, el régimen iraní confirmó que las negociaciones han entrado en su fase final para definir un acuerdo marco compuesto por 14 puntos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, explicó que el objetivo inicial es establecer un memorando de entendimiento, aunque reconoció que persisten diferencias importantes entre ambas partes.

La cuestión del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos más sensibles del diálogo. Mientras Estados Unidos y sus aliados insisten en garantizar la libre navegación, las autoridades del país persa han remarcado que cualquier mecanismo deberá definirse entre los países ribereños, rechazando una eventual injerencia estadounidense.

En este contexto, el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, advirtió que la libre navegación en esa vía es “un principio fundamental e innegociable” y alertó que mantener un bloqueo solo agravaría la crisis en la región del Golfo Pérsico, según dan cuenta agencias internacionales.