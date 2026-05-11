Donald Trump viaja a China junto a Elon Musk y empresarios tecnológicos para reunirse con Xi Jinping
El presidente de Estados Unidos buscará avanzar en acuerdos comerciales y fortalecer la relación bilateral en medio de la tensión por los aranceles.
Donald Trump viajará a China, junto a empresarios tecnológicos, para mantener una cumbre con su par chino, Xi Jinping, en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre ambas potencias tras la aplicación de aranceles recíprocos.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, el mandatario estadounidense buscará avanzar en un acuerdo que permita recomponer y fortalecer la relación económica bilateral, además de ampliar áreas de cooperación estratégica entre Washington y Beijing.
Entre los empresarios que integrarán la comitiva figuran Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de X; Tim Cook; Dina Powell McCormick, vinculada a Meta; Michael Miebach, titular de Mastercard; y Ryan McInerney, CEO de Visa, entre otros referentes del sector corporativo estadounidense.
Desde el gobierno chino, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, aseguró que China mantiene disposición para trabajar junto a Estados Unidos "sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio compartido", con el objetivo de ampliar la cooperación y reducir las diferencias entre ambas naciones.
Además de los temas económicos, distintos medios internacionales señalaron que la situación en Medio Oriente y el conflicto con Irán también formarán parte de la agenda bilateral. La administración estadounidense buscaría respaldo diplomático para abordar la escalada regional y discutir posibles mecanismos de estabilidad internacional.
El viaje también marcará un nuevo encuentro entre Trump y Musk, luego de meses de tensiones públicas entre ambos. El empresario renunció en mayo de 2025 a su cargo como consejero superior de la Casa Blanca y realizó duras críticas contra el plan fiscal impulsado por el líder republicano.
Tras esas diferencias, Trump había intentado bajar el tono del conflicto y definió a Musk como "un tipo maravilloso", aunque reconoció que el empresario "se enojó un poco" por las discusiones en torno al proyecto presupuestario del Gobierno.
La visita será la primera de un presidente de Estados Unidos a China en nueve años y genera expectativa tanto en el plano económico como geopolítico, en medio de una relación atravesada por disputas comerciales, tecnológicas y estratégicas.
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