Dónde queda Kiribati, el primer país en recibir el 2026

Kiribati

Un atolón es una isla coralina oceánica, por lo general con forma de anillo más o menos circular, o también se entiende como el conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que comunica generalmente con el mar.

Logró su independencia del Reino Unido recién en el año 1979 y se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999.

Curiosamente, hasta hace 30 años, Kiribati tenía dos husos horarios: en la parte occidental del país había una diferencia horaria de 22 horas con la parte oriental que se encuentra a tan sólo 1600 kilómetros. En 1995 se llevó a cabo el movimiento de la Línea Internacional de Cambio de Fecha a petición de los kiribatíes y, desde ese momento, pasaron a tener el mismo huso horario en ambas partes.

La isla cuenta con las playas paradisiacas. Según un informe de las Naciones Unidas elaborado en 1989, la isla será una de las primeras en desaparecer si sube el nivel del mar de manera escalonada en las próximas décadas.

El ex presidente de la isla, Anote Tong (2003-2016), comenzó un proceso de compra de terrenos a Fiyi (un país en Oceanía) para trasladar a toda la población, en caso de que eso ocurra.

