Dónde queda Kiribati, el primer país en recibir el 2026
Allí celebran el Año Nuevo una hora antes que en otras naciones más reconocidas como Tonga, Samoa o Nueva Zelanda.
Kiribati fue el primer país en festejar el Año Nuevo. Se trata de una preciosa isla ubicada en la zona central del océano Pacífico, al noreste de Australia, que mantiene hasta 15 horas de diferencia con Argentina.
El país insular festejó el 2026 una hora antes que otras naciones más reconocidas como Tonga, Samoa o Nueva Zelanda. La ubicación de cada país frente a la Línea Internacional de Cambio de Fecha determina cuándo inician las fiestas en el planeta.
Con lagunas y playas de arena blanca, muchas de sus islas están desiertas y ofrece una ubicación remota para la pesca, el buceo y la observación de aves.
Dónde queda Kiribati
Kiribati es un pequeño archipiélago integrado por 33 atolones coralinos y la isla volcánica de Banaba, en un área de tres millones de kilómetros cuadrado. Allí viven 125.000 habitantes. Tiene la particularidad de estar ubicada dentro de los 4 hemisferios existentes del planeta.
El país está conformado por distintos islotes que se encuentran separados por una pequeña laguna interior que se comunica con el mar. Es conocido por tener el atolón más grande del mundo en la Isla Christmas.
Un atolón es una isla coralina oceánica, por lo general con forma de anillo más o menos circular, o también se entiende como el conjunto de varias islas pequeñas que forman parte de un arrecife de coral, con una laguna interior que comunica generalmente con el mar.
Logró su independencia del Reino Unido recién en el año 1979 y se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999.
Curiosamente, hasta hace 30 años, Kiribati tenía dos husos horarios: en la parte occidental del país había una diferencia horaria de 22 horas con la parte oriental que se encuentra a tan sólo 1600 kilómetros. En 1995 se llevó a cabo el movimiento de la Línea Internacional de Cambio de Fecha a petición de los kiribatíes y, desde ese momento, pasaron a tener el mismo huso horario en ambas partes.
La isla cuenta con las playas paradisiacas. Según un informe de las Naciones Unidas elaborado en 1989, la isla será una de las primeras en desaparecer si sube el nivel del mar de manera escalonada en las próximas décadas.
El ex presidente de la isla, Anote Tong (2003-2016), comenzó un proceso de compra de terrenos a Fiyi (un país en Oceanía) para trasladar a toda la población, en caso de que eso ocurra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario