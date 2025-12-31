Así se recibió al 2026 en Sídney, Australia

año nuevo australia sídney

Año nuevo en Australia: el homenaje a las víctimas de Bondi Beach

Este año, las celebraciones en Sídney estuvieron marcadas por un momento especial. La ciudad decidió pausar los festejos por un minuto para rendir tributo a las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach, ocurrido apenas dos semanas antes.

A las 23 hora local, los organizadores detuvieron el espectáculo de fuegos artificiales y todos realizaron un minuto de silencio. El Puente de la Bahía de Sídney se iluminó de blanco y proyectó una menorá sobre sus pilares, un gesto de solidaridad con la comunidad judía, blanco del ataque.

A su vez, las miles de personas congregadas en la zona portuaria y frente a la Ópera de Sídney participaron activamente en el homenaje, encendiendo las linternas de sus teléfonos celulares y velas en un gesto colectivo de duelo y apoyo.

