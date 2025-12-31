Así se recibió al 2026 en Sídney, Australia
El país oceánico fue uno de los primeros en celebrar el Año Nuevo. Cómo fue el impresionante festejo en Sídney.
Como cada año, Australia recibió el Año Nuevo con un impresionante show de fuegos artificiales en Sídney, donde miles de personas se congregaron para hacer la cuenta regresiva y darle la bienvenida al 2026. También hubo un emotivo momento en el Puente de la Bahía, donde minutos antes de las doce se realizó un homenaje en recuerdo a las víctimas del atentado de Bondi Beach.
El famoso Puente de la Bahía de Sídney se mantuvo iluminado durante toda la previa hasta el conteo de los últimos diez segundos de 2025. A viva voz, miles de personas vitorearon la cuenta regresiva, mientras las luces acompañaban al segundero.
La autoproclamada "capital mundial del Año Nuevo" recibió el 2026 con un espectacular show de fuegos artificiales de varios colores y estruendos de pirotecnia que iluminaron el cielo de Sídney.
Durante doce minutos, todo fue fiesta en la capital de Australia. Se estima que se utilizaron nueve toneladas de fuegos artificiales.
Otros países ubicados en el océano Pacífico, como Kiribati y Samoa, fueron los primeros en brindar por el 2026. Luego fue el turno de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington también iluminó con fuegos artificiales.
Año nuevo en Australia: el homenaje a las víctimas de Bondi Beach
Este año, las celebraciones en Sídney estuvieron marcadas por un momento especial. La ciudad decidió pausar los festejos por un minuto para rendir tributo a las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach, ocurrido apenas dos semanas antes.
A las 23 hora local, los organizadores detuvieron el espectáculo de fuegos artificiales y todos realizaron un minuto de silencio. El Puente de la Bahía de Sídney se iluminó de blanco y proyectó una menorá sobre sus pilares, un gesto de solidaridad con la comunidad judía, blanco del ataque.
A su vez, las miles de personas congregadas en la zona portuaria y frente a la Ópera de Sídney participaron activamente en el homenaje, encendiendo las linternas de sus teléfonos celulares y velas en un gesto colectivo de duelo y apoyo.
