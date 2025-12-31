Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en recibir al 2026: así fue el espectacular show de fuegos artificiales

nueva zelanda año nuevo



A las 00:00 en punto, el cielo de Auckland se iluminó con un espectáculo pirotécnico de cinco minutos que incluyó más de 3.500 disparos sincronizados con música. Las luces se desplegaron desde la torre y se reflejaron en distintos puntos de la ciudad, generando una postal que fue transmitida en vivo por los principales canales del país y replicada en redes sociales.

El evento fue seguido también desde zonas costeras y parques urbanos, donde se instalaron pantallas y espacios para que el público pudiera disfrutar del inicio del año en comunidad. La magnitud del show posicionó nuevamente a Nueva Zelanda como uno de los primeros escenarios del mundo en dar la bienvenida al calendario nuevo.

Festejos en Wellington y en otras ciudades

En paralelo, la capital del país, Wellington, organizó su propio cronograma de celebraciones en el sector del waterfront. Allí se desarrollaron recitales en vivo, actividades culturales y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el lago Whairepo Lagoon, que reunió a residentes y visitantes en un clima festivo.

Las autoridades locales reforzaron los operativos de seguridad y tránsito, con presencia policial en los principales puntos de encuentro. Además, se realizaron recomendaciones para celebrar de manera responsable, evitar situaciones de riesgo y respetar las normas de convivencia durante los festejos nocturnos.