Cristina Kirchner pasará fin de año internada: qué dice el último parte de salud
La ex mandataria sigue con su recuperación en el Sanatorio Otamendi tras la operación que se realizó por un cuadro de apendicitis aguda.
La ex presidenta Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi a pesar de que mostró una “lenta recuperación” tras las leves complicaciones que sufrió tras ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico del hospital emitió un nuevo comunicado, pero todavía permanecerá con la recuperación.
Transcurridos 11 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado. “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", indicó el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.
El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico. “Se encuentra progresando favorablemente su dieta, con indicación actual de dieta blanda con buena tolerancia, eliminación de gases y catarsis positiva al día de la fecha”, señala el informe que recibió la Justicia por parte de los especialistas.
Tras el último parte médico, los especialistas señalaron que el cuadro que atraviesa la presidenta del PJ se atraviesa generalmente de manera transitoria y suele resolverse con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control de líquidos y monitoreo estricto de la evolución clínica.
La ex mandataria, de 72 años, fue trasladada el pasado 20 de diciembre al Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras la evaluación inicial, los médicos indicaron estudios complementarios y autorizaron la cirugía de urgencia. La operación fue realizada con la correspondiente autorización judicial y, según fuentes cercanas, “salió bien”.
Desde el inicio de la internación, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.
En los últimos días, se realizaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada de abdomen, que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. El sanatorio implementó las medidas de soporte habituales ante este cuadro, como el ajuste del tratamiento antibiótico y el monitoreo del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea del episodio.
