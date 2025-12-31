Cristina Kirchner pasará fin de año internada: qué dice el último parte de salud

Desde el inicio de la internación, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.

En los últimos días, se realizaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada de abdomen, que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. El sanatorio implementó las medidas de soporte habituales ante este cuadro, como el ajuste del tratamiento antibiótico y el monitoreo del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea del episodio.