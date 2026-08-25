Luis De la Fuente habló tras la sanción de FIFA a la Selección Argentina: "Fuimos las víctimas"

A un mes de la accidentada final del Mundial en Nueva Jersey, donde España se coronó tras vencer 1-0 a la Selección Argentina, el clima tenso lejos está de disiparse. Con los violentos cruces del pitazo final todavía frescos y las duras sanciones de la FIFA recién salidas del horno, Luis De la Fuente rompió el silencio. El DT de la Roja dejó en claro su postura sobre la batalla campal y fue contundente: aseguró que sus dirigidos no tuvieron responsabilidad en los tumultos.