Empezó a pintar con cinco meses y consiguió un récord Guinness antes de cumplir un año

El niño nacido en Marbella, España y empezó a dibujar con cinco meses.

Caldeira Weibull nació en Marbella, España el 12 de diciembre de 2023 y la sorprendente andadura de este pequeño creador se inició de manera fortuita cuando apenas tenía cinco meses de edad. Sus padres decidieron regalarle una tableta de dibujo LED para su entretenimiento, un objeto cotidiano que rápidamente capturó la atención del bebé. Lo que inicialmente se pensó como una simple distracción de la infancia se transformó en una actividad constante, donde el niño generaba patrones abstractos de forma diaria y consecutiva.