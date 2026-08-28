Empezó a pintar con cinco meses y consiguió un récord Guinness antes de cumplir un año
El pequeño expuso y vendió varias de sus creaciones en una galería de arte, convirtiéndose en el artista masculino más joven del mundo
Con apenas cinco meses de vida, John Christian Caldeira Weibull ya hacía sus primeros trazos sobre una pequeña tablet LCD mientras su madre observaba sorprendida lo que era capaz de hacer. Lo que comenzó como un juego para entretener al bebé terminó convirtiéndose en una precoz trayectoria artística que le llevaría a conseguir un récord Guinness antes de cumplir un año.
Caldeira Weibull nació en Marbella, España el 12 de diciembre de 2023 y la sorprendente andadura de este pequeño creador se inició de manera fortuita cuando apenas tenía cinco meses de edad. Sus padres decidieron regalarle una tableta de dibujo LED para su entretenimiento, un objeto cotidiano que rápidamente capturó la atención del bebé. Lo que inicialmente se pensó como una simple distracción de la infancia se transformó en una actividad constante, donde el niño generaba patrones abstractos de forma diaria y consecutiva.
Sin embargo, aquellos trazos llamaron especialmente la atención de su madre, que comenzó a fotografiar y grabar sus creaciones para documentar su evolución.
Poco a poco, sus creaciones dejaron de ser regalos para su familia y empezaron a despertar el interés más allá de su entorno, aquellas imágenes y vídeos también comenzaron a compartirse en redes sociales. Con apenas diez meses, algunas de sus obras fueron presentadas en una exposición de arte celebrada en Marbella el 19 de octubre de 2024, donde varias de sus pinturas llegaron incluso a venderse.
El reconocimiento oficial llegó pocos meses después. El 8 de mayo de 2025, Guinness World Records verificó que John Christian Caldeira Weibull, nacido en España, se había convertido en el artista masculino más joven del mundo. En el momento de conseguir el récord tenía exactamente 10 meses y 7 días. La organización lo describe como un bebé “inteligente, activo y observador”, unas cualidades que han acompañado su precoz desarrollo artístico.
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