Tiene 87 años y se convirtió en un alpinista récord: cuál es el secreto de su sorprendente estado físico

Cómo hacer frente al paso del tiempo: el alpinista español Carlos Soria va por otro récord

Sin embargo, el alpinista no esquiva la realidad del envejecimiento. Carlos Soria asume con total lucidez que los años imponen límites físicos inevitablemente: reconoce una pérdida gradual de fuerza, convive con una prótesis en una rodilla y enfrenta una disminución en la capacidad auditiva, un factor clave en la alta montaña donde percibir el entorno resulta vital para la seguridad.

El riesgo extremo es parte del terreno, y el cuerpo de Soria guarda las marcas de la exigencia. En 2023, sufrió una grave fractura de tibia y peroné a 7.400 metros de altitud mientras ascendía al Dhaulagiri, la séptima cumbre más alta del planeta. Lejos de marcar el retiro, este accidente volvió a poner a prueba una resiliencia inquebrantable que le permite sobreponerse a los infortunios y mantener la mirada puesta en la cima.

Cerca de cumplir nueve décadas, Soria demuestra que el límite del cuerpo humano no siempre lo marca el calendario, sino la determinación y el entrenamiento constante.