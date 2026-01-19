Dos argentinos estuvieron a punto de viajar en uno de los trenes que chocaron en España: "Volvimos a nacer"
La pareja está de vacaciones por el sur de España, donde este fin de semana se produjo el trágico accidente en el que murieron al menos 39 personas.
Una pareja de argentinos que está de vacaciones en el sur de España esquivó a último momento un destino trágico al cambiar sus pasajes, por lo que no estuvieron en los trenes que chocaron el fin de semana pasado en la localidad de Adamuz, provincia de Córdoba.
"Nos ganamos la lotería, volvimos a nacer", expresó al diario El Mundo Estefanía, una turista argentina que todavía está de viaje con su novio por el sur de España y espera poder regresar a la Argentina en breve.
Es que en el afán por quedarse unos días más en Málaga, la pareja había decidido no subirse al servicio que partió el domingo pasado desde la Costa del Sol con destino a Madrid, sino que cambiaron sus tickets para el lunes siguiente.
Pocas horas después recibieron un mensaje de texto a su celular en el que la compañía daba por cancelado su viaje del lunes, e informaba sobre el choque de trenes de las compañías Renfe (la estatal) e Iryo (la nueva competencia privada).
Como resultado, vieron por los medios de España como ascendía la cantidad de víctimas fatales -que ya son 40, según el sitio La Razón, de España- además del número de heridos, que son más 120, entre ellos, cinco menores de edad en estado grave.
"Nos quedamos en shock", reconoció la mujer.
Hasta el momento el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció el inicio de una investigación a propósito del accidente, mientras que medios españoles informaron que había incidencias detectadas vinculadas a fallas en los sistemas de señalización, y que también se habían reportado inconvenientes en la catenaria y en distintos componentes de la infraestructura ferroviaria.
Las alertas sobre la línea Adamuz–Villanueva de Córdoba incluso llegaron al ámbito parlamentario, donde el Partido Popular (PP) elevó consultas en el Senado, a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez respondió que se habían atendido dos "incidencias técnicas" que afectaban a los sistemas de señalización.
"Pensé que era el final"
"Pensé: 'hasta acá llegué'. Miré a mi hermana como despidiéndome y después se apagó todo", contó una sobreviviente del episodio a la cadena Telecinco de España.
La pasajera en cuestión perdió a su hermana -que estaba embarazada de cinco meses- en el choque de trenes, y permanece internada tras ser evacuada a través de una de las ventanas del vagón.
Al intentar acercarse a su hermana, la joven fue interceptada por los rescatistas con una advertencia escalofriante: "Me dijeron 'estás pisando a una niña' y no pude avanzar. Había restos del tren por todos lados".
"Mientras me sacaban, veía a mi hermana del otro lado, inconsciente. Empecé a gritar que estaba embarazada. Los bomberos se la llevaron al hospital. Ahora está en observación y estamos esperando. No sabemos ningún pronóstico", expresó.
