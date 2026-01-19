Dos argentinos estuvieron a punto de viajar en uno de los trenes que chocaron en España: "Volvimos a nacer"

"Nos quedamos en shock", reconoció la mujer.

Hasta el momento el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) anunció el inicio de una investigación a propósito del accidente, mientras que medios españoles informaron que había incidencias detectadas vinculadas a fallas en los sistemas de señalización, y que también se habían reportado inconvenientes en la catenaria y en distintos componentes de la infraestructura ferroviaria.

tragedia ferroviaria españa

Las alertas sobre la línea Adamuz–Villanueva de Córdoba incluso llegaron al ámbito parlamentario, donde el Partido Popular (PP) elevó consultas en el Senado, a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez respondió que se habían atendido dos "incidencias técnicas" que afectaban a los sistemas de señalización.

"Pensé que era el final"

"Pensé: 'hasta acá llegué'. Miré a mi hermana como despidiéndome y después se apagó todo", contó una sobreviviente del episodio a la cadena Telecinco de España.

La pasajera en cuestión perdió a su hermana -que estaba embarazada de cinco meses- en el choque de trenes, y permanece internada tras ser evacuada a través de una de las ventanas del vagón.

Al intentar acercarse a su hermana, la joven fue interceptada por los rescatistas con una advertencia escalofriante: "Me dijeron 'estás pisando a una niña' y no pude avanzar. Había restos del tren por todos lados".

"Mientras me sacaban, veía a mi hermana del otro lado, inconsciente. Empecé a gritar que estaba embarazada. Los bomberos se la llevaron al hospital. Ahora está en observación y estamos esperando. No sabemos ningún pronóstico", expresó.