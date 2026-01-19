"Pensé que era el final": el dramático relato de una pasajera tras el choque de trenes en España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/el_pais/status/2013158857351081992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013158857351081992%7Ctwgr%5E6eb6af955890d1938b1cffd2fcb7b96e691b5af5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fme-despedi-mi-hermana-embarazada-el-desgarrador-testimonio-una-pasajera-el-choque-trenes-espana-n227086&partner=&hide_thread=false TV EN DIRECTO | Ana, una víctima del accidente de tren, cuenta cómo vivió esos momentos: "Había gente que estaba muy mal. Los tenías delante y sabías que se te iban y no podías hacer nada" https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/ewIFzXZHZi — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Choque de trenes en España: hubo 8 alertas por problemas técnicos previo al siniestro fatal

Con el avance de la investigación sobre uno de los choques de trenes más graves de los últimos años en España, se conoció que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había advertido previamente la existencia de al menos ocho problemas técnicos en ese tramo de la línea.

Según informaron medios españoles, la mayoría de las incidencias detectadas estaban vinculadas a fallas en los sistemas de señalización, aunque también se habían reportado inconvenientes en la catenaria y en distintos componentes de la infraestructura ferroviaria.

Las alertas sobre la línea Adamuz–Villanueva de Córdoba incluso llegaron al ámbito parlamentario. Durante el verano pasado, el Partido Popular elevó consultas en el Senado, a lo que el Gobierno respondió que se habían atendido dos "incidencias técnicas" que afectaban a los sistemas de señalización.

En ese marco, el Ejecutivo aseguró que las condiciones de seguridad estuvieron garantizadas en todo momento. En tanto, desde el PP pusieron el foco en "posibles fallos de seguridad" detectados en el viaducto de El Valle, atribuidos a las altas temperaturas y a las vibraciones provocadas por el tránsito ferroviario.

Ante esos señalamientos, el Ministerio de Transportes explicó que los aparatos de dilatación del viaducto habían entrado en contacto con el raíl, pero que la situación fue solucionada por una brigada especializada durante tareas de mantenimiento, según informó el diario El País.

Otra de las incidencias mencionadas en el Senado estuvo relacionada con una tarjeta de relés, considerada un componente clave para el sistema de localización ferroviaria. El gobierno español reconoció que fue reemplazada por una nueva, lo que permitió restablecer la operatividad del sistema.

Choque de trenes: las advertencias previas de Adif sobre el estado del tramo

Además de los informes técnicos y parlamentarios, el organismo había advertido públicamente sobre estas fallas a través de sus redes sociales. De acuerdo a un relevamiento realizado por El País, el gestor ferroviario informó al menos ocho incidencias en la zona de Adamuz durante el último año.

El 14 de abril, la cuenta oficial Infoadif comunicó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía debido a un problema en la catenaria entre Adamuz y Alcolea. Un mes más tarde, se reportó otra incidencia que afectaba a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, lo que volvió a generar demoras.

Los inconvenientes en los sistemas de señalización se repitieron en varias oportunidades. El 1 de septiembre se registró una nueva falla, mientras que el 26 de octubre se informó una incidencia en la infraestructura del tramo Adamuz–Villanueva de Córdoba, perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla. Finalmente, el 23 de diciembre, Adif notificó una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba.