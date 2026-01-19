Choque de trenes en España: hubo 8 alertas por problemas técnicos previo al siniestro fatal

Otra de las incidencias mencionadas en el Senado estuvo relacionada con una tarjeta de relés, considerada un componente clave para el sistema de localización ferroviaria. El gobierno español reconoció que fue reemplazada por una nueva, lo que permitió restablecer la operatividad del sistema.

Choque de trenes: las advertencias previas de Adif sobre el estado del tramo

Además de los informes técnicos y parlamentarios, el organismo había advertido públicamente sobre estas fallas a través de sus redes sociales. De acuerdo a un relevamiento realizado por El País, el gestor ferroviario informó al menos ocho incidencias en la zona de Adamuz durante el último año.

El 14 de abril, la cuenta oficial Infoadif comunicó retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía debido a un problema en la catenaria entre Adamuz y Alcolea. Un mes más tarde, se reportó otra incidencia que afectaba a la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, lo que volvió a generar demoras.

Los inconvenientes en los sistemas de señalización se repitieron en varias oportunidades. El 1 de septiembre se registró una nueva falla, mientras que el 26 de octubre se informó una incidencia en la infraestructura del tramo Adamuz–Villanueva de Córdoba, perteneciente a la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla. Finalmente, el 23 de diciembre, Adif notificó una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba.