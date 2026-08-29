Dos aviones casi rozaron un estadio en Sudáfrica y desataron la polémica
Se trata de aeronaves de Airlink, la línea regional sudafricana que auspicia los partidos clásicos de rugby en Oceanía entre los Springboks y los All Blacks.
Dos aviones de la compañía Airlink realizaron este sábado un arriesgado sobrevuelo sobre el DHL Stadium de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde minutos después iba a comenzar el partido entre los locales Springboks y los All Blacks de Nueva Zelanda, el clásico del rugby de Oceanía.
Las aeronaves fabricadas por Embraer de la empresa aérea regional sudafricana realizaron la peligrosa maniobra para sorpresa de miles de decenas de espectadores que colmaban el estadio, ya que sobrevolaron el lugar en paralelo y a pocos metros de la estructura del techo del estadio para inmediatamente reiniciar el ascenso, como puede apreciarse en los videos grabados por la televisión local y numerosos espectadores.
Airlink participa como aerolínea doméstica oficial de Rugby’s Greatest Rivalry 2026 y sus aviones Embraer E190 matrícula ZS-YAE, con pintura alusiva a Sudáfrica, y Embraer E195 ZS-YDE, pintado en referencia a Nueva Zelanda, realizaron la peligrosa maniobra para promocionar a la aerolínea.
La reducida altura del vuelo sobre el estadio desató una fuerte polémica entre pilotos y aficionados a la aviación, ya que la ley sudafricana establece mínimos de altura sobre concentraciones de personas, aunque permite operaciones especiales por debajo de esos límites cuando existe autorización previa de la autoridad de aviación civil.
Ni Airlink ni la South African Civil Aviation Authority (SACAA) emitieron todavía un pronunciamiento público sobre el sobrevuelo, ni siquiera sobre si fue autorizado por las autoridades competentes.
Los mismos aviones ya habían realizado el 22 de agosto un sobrevuelo de similares características sobre Ellis Park, en Johannesburgo, antes del primer encuentro de la serie entre los Springboks y los All Blacks.
Por otro lado, este sábado los Springboks derrotaron 33-19 a los All Blacks en el segundo test de la serie Rugby's Greatest Rivalry que auspicia Airlink, recuperando así el primer puesto del ranking mundial de World Rugby.
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