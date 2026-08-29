Dos aviones casi rozaron un estadio en Sudáfrica y desataron la polémica

Los mismos aviones ya habían realizado el 22 de agosto un sobrevuelo de similares características sobre Ellis Park, en Johannesburgo, antes del primer encuentro de la serie entre los Springboks y los All Blacks.

Por otro lado, este sábado los Springboks derrotaron 33-19 a los All Blacks en el segundo test de la serie Rugby's Greatest Rivalry que auspicia Airlink, recuperando así el primer puesto del ranking mundial de World Rugby.