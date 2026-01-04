El anime sobre la captura de Nicolás Maduro que se volvió viral

Conspiración para importar cocaína

Se le imputa la coordinación de envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas que involucran a Venezuela, Centroamérica (especialmente Honduras) y el Caribe. El expediente menciona que Maduro supervisó directamente estas operaciones para asegurar el tránsito seguro de la droga.

Delitos relacionados con armas de fuego

Este apartado incluye dos cargos específicos y muy severos:

- Posición de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso de armamento de grado militar para proteger los cargamentos de droga.

- Conspiración para poseer dicho armamento: Planificación del uso de fuerza armada contra posibles intercepciones de agencias estadounidenses.

Corrupción y Lavado de Dinero

Aunque el foco es el narcotráfico, la acusación detalla cómo el aparato estatal venezolano (incluyendo la petrolera PDVSA y el Banco Central) habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas y desviar fondos públicos para el beneficio del círculo íntimo de Maduro.