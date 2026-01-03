Nicolás Maduro, esposado: el primer video que lo muestra detenido en Nueva York
Tras su abrupta detención, trascendieron videos del líder venezolano ya en manos de las autoridades estadounidenses. Mirá.
La conmoción se apoderó del mundo tras los eventos de la madrugada de este sábado 3 de enero, una jornada que será difícil de olvidar: bajo las órdenes de Donald Trump, Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York, mientras las autoridades estadounidenses invadían y bombardeaban a Venezuela.
Tras asegurar que ahora serán ellos quienes administren el país latinoamericano, el presidente del país del norte también dejó trascender videos que muestran al líder venezolano esposado y paseando con la policía por los pasillos del lugar de detención.
También, hay otros videos que circulan en las redes sociales, donde se puede ver a Maduro bajando del avión que lo llevó a suelo estadounidense, esposado y cubierto de seguridad, para evitar una posible fuga. Ahora, él y su esposa serán sometidos a un proceso judicial en el país que dirige el republicano.
Mientras tanto, Venezuela quedará en manos de Estados Unidos, aunque el equipo de Maduro asegura que prestará resistencia.
Los cuatro cargos que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos
- Narcoterrorismo
Es el cargo central. Se le acusa de conspirar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) para utilizar la cocaína como un "arma" para inundar el mercado estadounidense. Según la fiscalía, esta alianza buscaba no solo lucro económico, sino también desestabilizar a la sociedad norteamericana.+1
- Conspiración para importar cocaína
Se le imputa la coordinación de envíos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas que involucran a Venezuela, Centroamérica (especialmente Honduras) y el Caribe. El expediente menciona que Maduro supervisó directamente estas operaciones para asegurar el tránsito seguro de la droga.
- Delitos relacionados con armas de fuego
Este apartado incluye dos cargos específicos y muy severos:
- Posición de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso de armamento de grado militar para proteger los cargamentos de droga.
- Conspiración para poseer dicho armamento: Planificación del uso de fuerza armada contra posibles intercepciones de agencias estadounidenses.
- Corrupción y Lavado de Dinero
Aunque el foco es el narcotráfico, la acusación detalla cómo el aparato estatal venezolano (incluyendo la petrolera PDVSA y el Banco Central) habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del tráfico de drogas y desviar fondos públicos para el beneficio del círculo íntimo de Maduro.
