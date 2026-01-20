Otro trágico accidente trenes en España: al menos un muerto y 15 heridos

Descarrilamiento españa 2 Foto gentileza: X/@FitJordi

Crisis ferroviaria en España: dos descarrilamientos en una mismo día

En paralelo, las autoridades informaron un segundo incidente ferroviario ocurrido este martes en Cataluña. Esta vez fue en la provincia de Girona, donde un tren de la línea R1 descarriló entre las estaciones de Blanes y Maçanet a raíz de la caída de rocas sobre la vía, producto del fuerte temporal que afectó a la región.

En la formación viajaban unas diez personas y no se reportaron heridos. De manera preventiva, el servicio en ese tramo fue interrumpido mientras se desarrollan las tareas de remoción de los escombros y de revisión de la infraestructura ferroviaria.