Los maquinistas de trenes españoles convocan tres días de huelga tras dos accidentes mortales en 48 horas
La iniciativa responde al estado actual de la infraestructura de la red ferroviaria de España. Ya son 44 las víctimas fatales entre ambos choques de trenes.
España sigue sumida en el luto declarado esta semana por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a propósito del choque de trenes ocurrido el domingo pasado en Andalucía, en el que murieron 43 personas y alrededor de 150 resultaron heridas. No habían pasado ni dos días de ese episodio que se produjo un segundo siniestro ferroviario, pero en Cataluña, donde también se reportó una víctima fatal y 15 lesionados.
Los eventos impulsaron una convocatoria huelga del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) para el 9, 10 y 11 de febrero con el reclamo de más seguridad y mantenimiento de la red de trenes, que ya ha sido objeto de pedidos de informes en el Senado nacional.
Fuentes citadas por las agencias EFE y Europa Press dieron cuenta de un total de 43 muertes en el choque de trenes ocurrido el domingo pasado a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, Andalucía. Entre las víctimas fatales había al menos dos maquinistas, uno de los cuales estaba al mando del Alvia (servicio de alta velocidad ofrecido por la empresa RENFE).
Además, en el choque ocurrido el martes de esta semana en Cataluña murió el maquinista que operaba el tren de la red Rodalies tras impactar contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia en medio de la tormenta Harry, un temporal que azotó España y al resto de los países del Mediterráneo.
Desde la Comisión Ejecutiva del SEMAF publicaron en las últimas horas un extenso mensaje con la convocatoria a huelga en plan de "medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal".
"Esta noche hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de otro compañero. Igualmente, otros compañeros y usuarios han resultado heridos con diferente consideración. El temporal ha causado diferentes accidentes, entre ellos dos descarrilamientos uno en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren, sin consecuencias para los ocupantes; el segundo, y más grave, en Gelida al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando víctimas y heridos", informaron.
"Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios. En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero", establecieron.
Entre las medidas iniciales se encuentran:
- La huelga general "en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red".
- Exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.
- La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.
- El pedido de que "se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas".
- Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura".
