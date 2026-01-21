Los maquinistas de trenes españoles convocan tres días de huelga tras dos accidentes mortales en 48 horas

"Esta noche hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de otro compañero. Igualmente, otros compañeros y usuarios han resultado heridos con diferente consideración. El temporal ha causado diferentes accidentes, entre ellos dos descarrilamientos uno en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren, sin consecuencias para los ocupantes; el segundo, y más grave, en Gelida al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando víctimas y heridos", informaron.

"Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios. En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero", establecieron.

Entre las medidas iniciales se encuentran: