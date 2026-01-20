El sentido mensaje de María Becerra para Argentina, Chile y España: "Mucha fuerza"

Otro trágico accidente trenes en España: al menos un muerto y 15 heridos

Un tren de la red Rodalies de Cataluña descarriló tras chocar contra un muro de contención que se había desplomado sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en España, en medio de intensas lluvias en la región.

El accidente se produjo este martes poco después de las 21:00 horas en el punto kilométrico 64 de la línea R4 de Rodalies, que une distintos puntos del área metropolitana de Barcelona. Las fuertes precipitaciones de las últimas 24 horas habrían debilitado la estructura del muro, que terminó cayendo sobre la vía justo cuando pasaba el convoy.

Equipos de emergencia activaron el Plan Ferrocat y movilizaron decenas de dotaciones —incluidas ambulancias, bomberos y efectivos de los Mossos d’Esquadra— para atender a las personas afectadas, estabilizar la zona y rescatar a pasajeros atrapados tras el descarrilamiento del tren.

Fuentes oficiales confirmaron la muerte del maquinista de la unidad y señalaron que al menos 15 pasajeros debieron ser trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La caída del muro generó además interrupciones en el servicio de la línea R4 y demoras en otras rutas de cercanías, mientras que las autoridades trabajan para restablecer la normalidad y esclarecer las causas del siniestro.

Descarrilamiento españa 2 Foto gentileza: X/@FitJordi