El papa León XIV designó a un arzobispo estadounidense para ser el embajador del Vaticano en la Argentina
Hasta este año el Nuncio apostólico era el polaco Miroslaw Adamczyk, pero fue trasladado a Albania. En su lugar llegará Michael Wallace Banach.
El papa León XIV designó al arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuncio apostólico para la Argentina. El religoso de 63 años llegará para reemplazar al polaco Miroslaw Adamczyk, quien fue trasladado a Albania.
Con esta designación se completará la Nunciatura en Buenos Aires en un año donde podría producirse la visita del papa León XIV a la Argentina, de ser correctas las previsiones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acerca de un posible tour del Pontífice por Sudamérica.
Pero volviendo a la diplomacia del Vaticano en Argentina, Michael Wallace Banach nació en la ciudad de Worcester, Massachusetts, a sólo 65 kilómetros de Boston. Fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988 y desde 1994 se desempeñó en diversos cargos dentro de la estructura de la Santa Sede.
Por ejemplo, el religioso estuvo en las dependencias de la Santa Sede en África: en 2016 el papa Francisco lo nombró nuncio apostólico en Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bissau.
Antes de eso había sido nuncio apostólico en las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea, entre 2013 y 2016.
También pasó un tiempo en Viena, la capital de Austria, para representar al Estado Vaticano ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Entre 2002 y 2026 fue el Nuncio apostólico en Hungría.
El papa León XIV podría visitar Argentina
La novedad la trajo a cuenta el presidente de Uruguay, Yamandú orsi, quien visitó al papa León XIV en el Vaticano. El mandatario salió de la reunión con la sensación de que pronto podría romperse el hechizo sobre la
De hecho, antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost ya tenía una conexión fuerte con este lado del continente americano, tanto por sus 8 años como obispo de Chiclayo, en Perú, como por su vínculo con Jorge Bergoglio, quien luego sería el papa Francisco.
Su viaje a Sudamérica le devolvería algo de esa cercanía.
"La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas", señaló Orsi al respecto.
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