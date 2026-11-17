El Congreso de Estados Unidos citó al ex CEO de Nvidia para que responda preguntas sobre seguridad nacional
Jensen Huang tendrá que comparecer ante la Cámara de Representantes mientras la justicia de los Estados Unidos investiga un presunto espionaje al Gobierno.
El exCEO de Nvidia, Jensen Huang, fue citado para comparecer el próximo 1o de diciembre ante miembros del Congreso de los Estados Unidos, mientras la justicia de ese país lo investiga por un presunto caso de espionaje que favorecería a China.
Mientras el Gobierno federal de los Estados Unidos, comandado por Donald Trump, ordenó endurecer los controles a la exportación de chips, Jensen Huang no logra sacarse de encima las acusaciones de haber facilitado información sensible del Estado por su relación extramatrimonial con Alice Huang.
Además de Jensen Huang fue citado a declarar en el Congreso el abogado de Nvidia, Tim Teter, que comparecerá el 2 de diciembre, también ante miembros de los comités de Asuntos Exteriores, de Inteligencia y del Comité Selecto sobre China.
"Esperamos escuchar de Jensen Huan y Tim Teter sobre sus roles en una potencial violación de nuestra seguridad nacional", expresaron los titulares de los tres comités, Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, en un comunicado conjunto citado por Reuters.
"El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el rol del señor Huang y de Nvidia", en la posibilidad de que hayan facilitado "que actores peligrosos de China hayan tenido acceso a nuestros chips más avanzados", explicaron los legisladores.
Los comités también buscarán respuestas sobre "el rol de una potencial espía de inteligencia china en este escándalo", en referencia a Alice Huang, quien hasta agosto de 2025 fue ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con base en Singapur.
La justicia federal de los Estados Unidos investiga si el Huang de Nvidia le vendió chips para el desarrollo de inteligencia artificial a la Huang de Megaspeed que habrían terminado en el mercado chino, o en manos de la mismísima inteligencia china.
En la misma causa está implicado Jeffrey Kessler, encargado de controlar exportaciones como parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por no haber detectado el supuesto desvío de chips de Nvidia a China.
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