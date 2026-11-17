Alice Huang y Jensen Huang

Los comités también buscarán respuestas sobre "el rol de una potencial espía de inteligencia china en este escándalo", en referencia a Alice Huang, quien hasta agosto de 2025 fue ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con base en Singapur.

La justicia federal de los Estados Unidos investiga si el Huang de Nvidia le vendió chips para el desarrollo de inteligencia artificial a la Huang de Megaspeed que habrían terminado en el mercado chino, o en manos de la mismísima inteligencia china.

En la misma causa está implicado Jeffrey Kessler, encargado de controlar exportaciones como parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, por no haber detectado el supuesto desvío de chips de Nvidia a China.