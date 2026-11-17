Las inversiones de Donald Trump

Donald Trump multiplicó sus inversiones en el gigante de la inteligencia artificial mientras su gobierno autorizaba la venta de tecnología avanzada a China y flexibilizaba las restricciones heredadas del gobierno de Biden , lo que despertó interrogantes sobre posibles conflictos de intereses.

El exdirector ejecutivo de Nvidia disfrutó de un acceso extraordinario al presidente Trump y hasta viajó con él en el Air Force One durante su último viaje a China. Trump permitió que la empresa líder mundial en chips de inteligencia artificial vendiera algunos de sus chips avanzados en China, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se abstuvo de restringir a una empresa sospechosa de desviar chips de Nvidia a ese país.

Mientras tanto, Trump se benefició del éxito de Nvidia.

Trump, cuya cartera registró decenas de miles de transacciones bursátiles durante su segundo mandato, declaró operaciones este año que sugieren que poseía entre 13 y 62 millones de dólares en acciones de Nvidia a finales de agosto, según un análisis de sus declaraciones financieras realizado por el Washington Post. El rango de valor real probablemente fue mayor, ya que el precio de las acciones de Nvidia subió entre finales de 2025 y finales de agosto. Debido a los retrasos en la presentación de informes, las declaraciones aún no muestran las transacciones de los dos meses más recientes. La cifra es considerablemente superior a los 615.000 a 1,3 millones de dólares en acciones de Nvidia que Trump poseía a finales de 2024.