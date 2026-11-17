Revelan que Donald Trump llegó a tener acciones de Nvidia por hasta 62 millones de dólares
El presidente de Estados Unidos había flexibilizado las restricciones que impedían vender sus semiconductores a China. La decisión disparó la cotización de la empresa.
En medio del escándalo en Nvidia y la salida de su fundador y ahora ex CEO, Jensen Huang, que sacudió con fuerza los mercados, se supo que Donald Trump, que siempre respaldó al ejecutivo, tenía acciones de la empresa por hasta 62 millones de dólares en la compañía clave en la producción de procesadores para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
De hecho Trump respaldó este martes la posibilidad de que Huang vuelva adirigir Nvidia tras el desplome de la cotización de la empresa a partir del escándalo y las acusaciones que lo vinculan con una presunta espía china que habría creado un esquema para burlar las restricciones que buscaban impedir al gigante asiático acceder a los semicondutores más avanzados desde el gobierno de Joe Biden. El mandatario sostuvo que el empresario “aprendió una gran lección” y aseguró que no se opondría a su restitución.
Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de una campaña impulsada por empleados, inversores y referentes de Silicon Valley para que la junta directiva reconsidere la salida del ejecutivo. Sin embargo, el respaldo presidencial abrió una nueva discusión dentro del propio Gobierno estadounidense, donde también hay funcionarios que reclaman cambios profundos en la conducción de la empresa.
Una petición titulada “Apoyen a Jensen”, creada la semana pasada, comenzó a sumar adhesiones de trabajadores actuales y anteriores de Nvidia, inversores y figuras del sector tecnológico. Entre los firmantes mencionados aparecen Elon Musk, titular de SpaceX, y Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games.
La iniciativa solicita que la junta directiva restituya a Huang mientras avanza una investigación independiente o hasta que exista “evidencia convincente” de que su salida responde al mejor interés de la compañía. Musk expresó su apoyo en X con un breve mensaje: “Yo también la firmo”. Sweeney, por su parte, escribió: “¡Salven a Jensen!”.
Las inversiones de Donald Trump
Donald Trump multiplicó sus inversiones en el gigante de la inteligencia artificial mientras su gobierno autorizaba la venta de tecnología avanzada a China y flexibilizaba las restricciones heredadas del gobierno de Biden , lo que despertó interrogantes sobre posibles conflictos de intereses.
El exdirector ejecutivo de Nvidia disfrutó de un acceso extraordinario al presidente Trump y hasta viajó con él en el Air Force One durante su último viaje a China. Trump permitió que la empresa líder mundial en chips de inteligencia artificial vendiera algunos de sus chips avanzados en China, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se abstuvo de restringir a una empresa sospechosa de desviar chips de Nvidia a ese país.
Mientras tanto, Trump se benefició del éxito de Nvidia.
Trump, cuya cartera registró decenas de miles de transacciones bursátiles durante su segundo mandato, declaró operaciones este año que sugieren que poseía entre 13 y 62 millones de dólares en acciones de Nvidia a finales de agosto, según un análisis de sus declaraciones financieras realizado por el Washington Post. El rango de valor real probablemente fue mayor, ya que el precio de las acciones de Nvidia subió entre finales de 2025 y finales de agosto. Debido a los retrasos en la presentación de informes, las declaraciones aún no muestran las transacciones de los dos meses más recientes. La cifra es considerablemente superior a los 615.000 a 1,3 millones de dólares en acciones de Nvidia que Trump poseía a finales de 2024.
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