Estas advertencias se suman a una serie de complots atribuidos a Irán contra dirigentes actuales y pasados de la era Trump, incluido un intento frustrado para asesinar al propio mandatario en 2024.

La vulnerabilidad de Estados Unidos ante un arma no convencional y materiales ocultos

Los especialistas en seguridad nacional advertidos en el reporte subrayaron que Estados Unidos presenta serias vulnerabilidades frente a este tipo de dispositivos. Una bomba sucia —que combina explosivos convencionales con material radiactivo— resulta relativamente sencilla de ensamblar y no requiere de células terroristas infiltradas desde el exterior, ya que bastaría con reclutar a una persona residente en el país.

En ese sentido, una de las fuentes indicó que se interceptaron comunicaciones iraníes que sugieren que el régimen ya habría ocultado materiales nucleares o agentes químicos dentro de suelo estadounidense hace años.

Si bien dentro de la comunidad de inteligencia existen debates sobre la capacidad operativa real de Teherán para concretar un golpe de esta magnitud en Washington, los analistas coinciden en un punto crítico: lo que cambió en las últimas semanas no es la capacidad técnica de Irán, sino su creciente incentivo para escalar el conflicto.