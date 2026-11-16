Según Estados Unidos, hay planes de Irán para atacar a funcionarios en Washington con una "bomba sucia"
Funcionarios de Estados Unidos advirtieron que Irán evalúa atentar contra integrantes del gobierno de Trump en Washington con armas no convencionales.
Agencias de inteligencia de Estados Unidos detectaron indicios de que Irán elabora planes para detonar una bomba sucia o un arma química en la ciudad de Washington, con el objetivo de atentar contra funcionarios de alto rango de la administración de Donald Trump.
Según reveló la cadena CNN citando a siete fuentes oficiales estadounidenses, si bien los reportes no apuntan a un ataque inminente, la información recabada incluye ubicaciones y blancos específicos, lo que disparó reuniones de contingencia en los máximos niveles de seguridad nacional.
De acuerdo con los funcionarios consultados, Teherán evalúa activamente escenarios de represalia dentro del territorio norteamericano en respuesta a la intensa presión militar y al bloqueo económico que atraviesa el régimen, aunque todavía no hay evidencia de una orden definitiva para ejecutar la operación.
El alerta en la Casa Blanca y el traslado de Scott Bessent
Ante la filtración de estos datos, la vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, buscó llevar calma al señalar en un comunicado oficial que el gobierno está "monitoreando toda potencial amenaza, pero que por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional".
No obstante, el nivel de preocupación quedó en evidencia en los últimos días con el refuerzo de la custodia sobre integrantes clave del gabinete: el Servicio Secreto resolvió trasladar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar por razones de seguridad.
Estas advertencias se suman a una serie de complots atribuidos a Irán contra dirigentes actuales y pasados de la era Trump, incluido un intento frustrado para asesinar al propio mandatario en 2024.
La vulnerabilidad de Estados Unidos ante un arma no convencional y materiales ocultos
Los especialistas en seguridad nacional advertidos en el reporte subrayaron que Estados Unidos presenta serias vulnerabilidades frente a este tipo de dispositivos. Una bomba sucia —que combina explosivos convencionales con material radiactivo— resulta relativamente sencilla de ensamblar y no requiere de células terroristas infiltradas desde el exterior, ya que bastaría con reclutar a una persona residente en el país.
En ese sentido, una de las fuentes indicó que se interceptaron comunicaciones iraníes que sugieren que el régimen ya habría ocultado materiales nucleares o agentes químicos dentro de suelo estadounidense hace años.
Si bien dentro de la comunidad de inteligencia existen debates sobre la capacidad operativa real de Teherán para concretar un golpe de esta magnitud en Washington, los analistas coinciden en un punto crítico: lo que cambió en las últimas semanas no es la capacidad técnica de Irán, sino su creciente incentivo para escalar el conflicto.
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