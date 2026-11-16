El vicepresidente de EE.UU. canceló su visita a la Argentina y el Gobierno minimizó el impacto
JD Vance suspendió su gira regional tras el revés republicano en las legislativas. En Casa Rosada apuestan a sostener los lazos con acuerdos comerciales.
El Gobierno nacional ratificó este lunes el alineamiento estratégico con Estados Unidos luego de que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, suspendiera la visita que tenía prevista realizar a la Argentina durante la segunda mitad de noviembre para reunirse con el presidente Javier Milei.
El viaje formaba parte de una gira latinoamericana, que también incluía escalas en Colombia y Chile, y quedó en suspenso tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término celebradas el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos, comicios en los que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.
En Balcarce 50 relativizaron el peso político de la cancelación y aseguraron que el diálogo bilateral atraviesa un momento sólido a través de otros interlocutores clave de la administración de Donald Trump. "Si no viene a Latinoamérica, no viene a Latinoamérica", señalaron fuentes oficiales, remarcando que la gestión libertaria mantiene un vínculo más estrecho con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el propio mandatario estadounidense. "Con JD Vance no teníamos una relación puntual", agregaron.
El trasfondo interno en Washington
La reprogramación de la agenda de Vance no solo responde al nuevo mapa legislativo tras los comicios, sino también a tensiones internas en la Casa Blanca en torno a la política exterior y la guerra en Medio Oriente. Días atrás, Trump le pidió públicamente a su vicepresidente que dejara de enfocarse en las negociaciones con Teherán para abocarse a investigar denuncias en estados gobernados por demócratas.
En sintonía con la postura presidencial, desde el Palacio San Martín evitaron hacer comentarios oficiales y aclararon que no recibieron una notificación formal por la suspensión, derivando cualquier precisión a las autoridades norteamericanas.
Acuerdos comerciales e inversiones como ancla
Más allá del contratiempo protocolar, la Casa Rosada busca blindar la relación bilateral mediante compromisos económicos e institucionales de largo plazo. En esa línea, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, afirmó recientemente que el cambio de mayorías parlamentarias en Washington no modifica el respaldo hacia la Argentina, definiendo el vínculo como una alianza "firme, estratégica y de largo plazo".
Entre los ejes centrales que impulsa el oficialismo figuran el envío al Congreso del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), el avance en el Senado del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura, energía y minería crítica que contempla un marco de financiamiento del EXIM Bank por hasta US$7.000 millones.
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