Acuerdos comerciales e inversiones como ancla

Más allá del contratiempo protocolar, la Casa Rosada busca blindar la relación bilateral mediante compromisos económicos e institucionales de largo plazo. En esa línea, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, afirmó recientemente que el cambio de mayorías parlamentarias en Washington no modifica el respaldo hacia la Argentina, definiendo el vínculo como una alianza "firme, estratégica y de largo plazo".

Karina Milei y el embajador Peter Lamelas

Entre los ejes centrales que impulsa el oficialismo figuran el envío al Congreso del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), el avance en el Senado del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la puesta en marcha del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura, energía y minería crítica que contempla un marco de financiamiento del EXIM Bank por hasta US$7.000 millones.