El ex CEO de Nvidia habría mantenido una relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía
Además de dinamitar las acciones de la empresa fabricante de chips para inteligencia artificial, Jensen Huang acumuló infidelidades que le valdrán el divorcio.
Jensen Huang renunció este jueves al cargo de CEO de Nvidia pero sigue investigado por la justicia de los Estados Unidos porque una de sus amantes habría resultado ser una espía para el Gobierno chino. Este jueves salió a la luz que la mujer en cuestión sería una de varias "amigas íntimas" del empresario, que además de estar desempleado va camino al divorcio.
Según reportó la agencia de noticias Reuters, Jensen Huang habría mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales en vez de dos, como se creyó en un principio.
Esa tercera amante sería una mujer que trabaja hasta la fecha en Nvidia, pero la agencia no dio nombres.
Huang, de 63 años, es uno de los cofundadores de Nvidia, una empresa que inició en 1993 y para 2026 se había convertido en moneda puesta no sólo por los chips que se utilizan en la aplicación de inteligencia artificial sino también por el valor récord que adquirieron las acciones de la compañía gracias a contratos con el Gobierno federal de los Estados Unidos.
Pero todo se fue a pique durante el fin de semana, cuando trascendió la sospecha de que una de las amantes amantes del empresario, Alice Huang, podía ser una espía china.
Es que Alice Huang ocupa un cargo directivo en una compañía del sudeste asiático que mantiene un compromiso con Nvidia.
Antes de esa instancia Huang (el empresario, no la mujer acusada de espionaje) mantuvo una relación extramatrimonial con la vicepresidenta de Salud en Nvidia, Kimberly Powell, lo que implica otro conflicto de intereses, pero ya sin el peligro de una fuga de información sensible de Washington a Beijing.
Mientras tanto, la esposa de Huang, Lori Huang, podría obtener en el divorco la mitad de la fortuna de alrededor de 75.000 millones de dólares que acumularon a lo largo de cuatro décadas de matrimonio.
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