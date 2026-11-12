El ex CEO de Nvidia habría mantenido una relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Alice Huang y Jensen Huang

Es que Alice Huang ocupa un cargo directivo en una compañía del sudeste asiático que mantiene un compromiso con Nvidia.

Antes de esa instancia Huang (el empresario, no la mujer acusada de espionaje) mantuvo una relación extramatrimonial con la vicepresidenta de Salud en Nvidia, Kimberly Powell, lo que implica otro conflicto de intereses, pero ya sin el peligro de una fuga de información sensible de Washington a Beijing.

Mientras tanto, la esposa de Huang, Lori Huang, podría obtener en el divorco la mitad de la fortuna de alrededor de 75.000 millones de dólares que acumularon a lo largo de cuatro décadas de matrimonio.